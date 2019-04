Coria: El adiós del capitán omnipresente

Viendo las frías estadísticas, se trataría de una baja lógica. No en vano, ha disputado este año apenas 27' en tres encuentros. Sin embargo, no se trata de una baja más, ya que el Coria anunció ayer la desvinculación de Israel Domínguez Sánchez.

El centrocampista, de 37 años, ha decidido poner punto final a su segunda, larga y exitosa etapa en su Coria. "Capitán del primer equipo y santo y seña del Coria de los últimos años, Israel, formado en la cantera, fue fichado por el Espanyol en su etapa juvenil. Regresó a la entidad del Guadalquivir para llevar el brazalete de capitán durante diez años", señalaba el club del Guadalquivir, añadiendo que: "No se puede entender el Coria de los últimos años sin él, donde ha vivido 'play off' de ascenso a 2B, descensos y ascensos. Desde el Coria C.F. le deseamos toda la suerte del mundo y lo mejor tanto a nivel personal como deportivo".

Pieza importante durante muchos años en la medular, fue parte activa en los éxitos corianos, como los dos 'play off' de ascenso a Segunda B disputados con Mariano Suárez y Puma, también ha sufrido los últimos sinsabores, como el descenso a División de Honor hace dos años, así como los ejercicios anteriores en los que se coqueteó con el descenso.

Pese a ello, siempre fue un referente en el vestuario, valorado y querido por sus compañeros, como ayer quedó patente en las RR.SS. "Aquí sólo queda ponerse en pie y aplaudir. Estuvo, está y estará siempre montado en la barca que lleva el escudo. Ha entregado la vida al club de sus amores y ha hecho más fácil la convivencia en el vestuario a los compañeros. ¡Gracias por todo a la persona, al jugador y al capitán!", escribió Jorge Bayón, actual jugador del Castilleja, otro de los históricos en los últimos años del Coria y que compartió vivencias con un Israel que recibió también elogios de sus rivales: "Capitán contra sus rivales, un ejemplo para muchos ; un abrazo, Israel. Grande crack", señaló Alvi, lateral del Cabecense.

Antiguos compañeros, como Dani Albacete, tampoco se olvidaron del mediocentro: "Eterno capitán. Un grande dentro y fuera del campo. Un abrazo grande". Incluso, ayer pedían un merecido homenaje para el que ha sido capitán coriano.

El protagonista, por su parte, se despidió del club amarillo publicando una carta. "He intentado retrasar nuestra despedida, pero no he podido hacerlo más. Las circunstancias han hecho que ahora sea el momento adecuado", comenzaba el mediocentro, añadiendo que: "Yo no soy del Betis o del Sevilla, YO SOY DEL CORIA".

Agradeció su largo paso por el Coria recordando la figura de los entrenadores que tuvo en la cantera, los del primer equipo y sus segundos, dejando claro que: "¡No es un hasta siempre, sino un hasta luego!".