Betis Deportivo 7-1 Puente Genil: El filial peleará por ser segundo

El Betis Deportivo peleará por la segunda plaza de Tercera división en la última jornada tras golear al Salerm Puente Genil (7-1). Los pupilos de José Juan Romero están teniendo un fin de campaña espectacular y ya suman cuatro triunfos consecutivos, todos ellos por goleada. Tras superar a los cordobeses, han aprovechado los tropiezos de Ceuta y Utrera, y se han situado a un solo punto del segundo puesto, que actualmente ocupa el cuadro norteafricano, y empatados a puntos con un Utrera que volvía a perder en casa y con Los Barrios.

Precisamente, el Betis Deportivo cerrará la Liga en Ceuta, por lo que dependerá de sí mismo para entrar o no en el 'play off'' de ascenso. Por su parte, Utrera y Los Barrios visitarán respectivamente al ya descendido Cabecense y a un Algeciras que hoy sabrá si aún tiene opciones de pelear por el ascenso en la última jornada. Los previsibles triunfos de ambos harían del Ceuta-Betis Deportivo un choque a vida o muerte, ya que el que perdiera se quedaría fuera del 'play off'.

Todo ello tras un partido espoectacular ante el Salern Puente Genil, con una primera parte de locura, en la que se metieron cuatro goles (3-1) y se fallaron dos penaltis -uno por bando-, y un arranque de la segunda en la que los jóvenes verdiblancos pronto sentenciaron la contienda.

Ficha técnica:



Real Betis Deportivo: Carlos Marín: Altamirano (Robert, 75'), Edgar, Álex, Julio Alonso; Paul (Abreu, 46'), Ismael (Rodri, 51'), Meléndez; Iván Navarro, Raúl y Nané

Salerm Puente Genil: Cristian; Pato, Pérez, Chía, Cano; Yona; Salva (Alejo, 75'), Isco, Adri, Ismael; y A. Castro (Luque, 68').

Goles: 1-0 (5') Iván Navarro; 2-0 (19') Raúl; 3-0 (34') Raúl; 3-1 (43') Yona; 4-1 (47') Meléndez; 5-1 (60') Nané; 6-1 (67') Iván Navarro; 7-1 (85') Robert.