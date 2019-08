Del Alcalá, a luchar por Europa

Desde este fin de semana, tres ex del Alcalá afrontan una atractiva aventura. Como ya informó este diario, el extécnico panadero, David Campaña, y los exfutbolistas Pedro Morillo y Christian Jiménez, ficharon por el FC Lori de la Primera de Armenia, conjunto con el que afrontan desde este fin de semana el campeonato liguero, un torneo que no afrontan con conformismo.

"Espero competir y estar lo más cerca posible de los puestos europeos", declaró el preparador costasoleño en una entrevista a la web especializada migrantesdelbalon.com.

El FC Lori no parte como uno de los favoritos, pero fiel a su estilo, el que aplicó en el Alcalá la pasada temporada, Campaña competirá con su principal arma: el balón. "Nuestra propuesta será valiente, aunque construiremos al equipo a partir de la defensa, buscando solidez y seguridad para, una vez tengamos la posesión, trabajar los espacios en los que detectemos que el rival sufre. Mis equipos siempre se han caracterizado por su juego de toque y movilidad. No está en mis planes sufrir un correctivo esta temporada".

No será el único español en las filas del equipo armenio. Además de su cuerpo técnico, y los dos ex alcalareños, cuenta también también con otros dos futbolistas procedentes de España, Alejandro Puertas y Xabi Auzmendi. "Acaban de salir de su zona de confort y necesitan aclimatarse a otro idioma y un fútbol muy físico. Rendir en un contexto tan difícil como el armenio puede ayudarles a dar un salto en su carrera deportiva", señaló en referencia a sus cuatro futbolistas.

No obstante, Campaña sabe lo que habla, ya que para él es su segunda aventura fuera de nuestras fronteras, tras dirigir hace varios años al FK Utenis lituano. "Cuando hablas en España de que has trabajado en Lituania o Armenia la gente da por hecho que el nivel es de Tercera. Pero no es así. Fuera de España el fútbol es muy complicado y los detalles, por pequeños que parezcan, pueden ser determinantes", consideró.