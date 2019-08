Álvaro Lora se decanta por el San José

El San José se ha propuesto no pasar apuros la próxima temporada y el conjunto dirigido por José Antonio Maldonado se está reforzando a conciencia, renovaciones aparte.

Al respecto, en los últimos días ha ganado la pequeña puja que ha surgido esta semana con el veloz extremo Álvaro Lora. Hay que recordar que el ex del Puebla fue el primer fichaje de la era de Ángel Gómez Mariscal en el Écija, aunque finalmente no se ha quedado en la disciplina de Javi Castaño.

Sin embargo, no le han faltado propuestas, decantándose por el San José, club en el que acabó compitiendo la pasada temporada. Tras probar el verano pasado en el Sevilla C, comenzó el campeonato en el Puebla, donde sus actuaciones no pasaron desapercibidas.

Sus 28 encuentrosy nueve goles llamaron la atención de conjuntos de Tercera, aunque fichó por el San José en el tramo final, sumando otros cinco partidos y anotando una diana más.

Frustrado su deseo de jugar en Tercera, Álvaro Lora regresa al Felipe del Valle con el deseo de seguir completando su formación, agradeciendo el interés que han mostrado por él Castilleja y Cabecense, además del Villafranco, conjuntos que también se han mostrado receptivos a contar con los servicios del jugador criado en la cantera sevillista.