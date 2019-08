Los 'killers' afinan su puesta a punto en Tercera

Sólo faltan 48 horas para que la pelota empiece a rodar este sábado en Tercera división. Los ocho equipos sevillanos del Grupo X velan armas (incluso Gerena y Écija, que aún no han tramitado licencias de futbolistas por diferentes razones) de cara a llegar de la mejor forma posible al inicio liguero. Y, al respecto, conviene echarle un vistazo a quiénes han sido los goleadores en esta pretemporada que está llegando a su final.

Josemi, del Utrera, ha sido el máximo anotador de los equipos sevillanos al haber firmado siete dianas. El delantero se destapó ante El Tinte de Utrera, al que le hizo cuatro. Le sigue el joven atacante Gómez, que ha llegado al Coria este verano procedente del vecino Puebla, y que ha visto portería en cinco ocasiones, una más que su compañero Pablo, también fichado esta pretemporada.

Con el mismo número de goles que el ex del Castilleja aparecen otros tres futbolistas. Uno de ellos es Juan Andrés, que ha brillado en este periodo estival con el Sevilla C, erigiéndose como gran referente en el ataque del segundo filial nervionense. Y los otros dos pertenecen al Antoniano y son Adri y Domingo. Tanto el sanluqueño como el ex del Utrera han brillado este verano.

Mizzian y Rodri, con tres tantos cada uno, han sido los mayores goleadores del otro filial de la categoría, un Betis Deportivo que tendrá en ambos dos grandes pilares para luchar por el ascenso. Y también tres ha sumado Giráldez con la Lebrijana, demostrando que sigue casado con el gol.

Por último, en el Écija ha destacado el exbético Iván España, con dos tantos, si bien hay que decir que la escuadra astigitana sólo ha jugado cuatro bolos.