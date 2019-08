Cómo hemos cambiado...

Ha querido la casualidad que haya pasado justo un año entre el comienzo de un curso en Tercera división con el siguiente. 365 días pueden dar para mucho en el mundo del fútbol, pero más si se habla del balompié más modesto, donde cambiar de camiseta es algo habitual entre los futbolistas. Por eso, no chirría la cifra que se ofrece en esta comparativa: sólo 22 jugadores de los equipos sevillanos del Grupo X han repetido en el once inicial de sus respectivos conjuntos de un año a otro, un dato nada despreciable si se tiene en cuenta que el Écija no jugó al no tramitar las licencias de sus efectivos por no saldar los impagos de la temporada anterior, y que el Gerena sí lo hizo pero 'in extremis' debido a un cambio de poderes que se retrasó más de la cuenta.



Por lo demás, lo dicho, más de una veintena de futbolistas que no se han movido del sitio en el último año y que siguen contando con la confianza de sus entrenadores.

Porque, echando un vistazo a los banquillos, también es curioso comprobar que sólo Jesús Galván y Francisco Cordero 'Rubio' se mantienen donde estaban hace un año. Parece lógico, por otro lado, ya que tanto utreranos como lebrijanos firmaron una 18/19 espectacular, siendo culminada con el ascenso por los segundos y quedándose cerca del mismo los primeros.



De esta forma, no es de extrañar que estos dos equipos sean los que más jugadores hayan conservado de una a otra primera jornada (diez en sus respectivas convocatorias, pero un titular más en los del San Juan Bosco).

Más movimientos



El frustrado intento por subir en el Betis Deportivo, al contrario de lo que pueda pensarse, no ha llevado a la planta noble del Benito Villamarín a acometer ninguna revolución en el filial, siendo medio equipo del pasado domingo el mismo que el de hace doce meses, además de tres futbolistas que repetían en la citación. Confían en Los Bermejales, por tanto, en la columna vertebral que ya había.



En cambio, la llegada de una cara nueva al banquillo del Municipal explica que en la Lebrijana sólo Juande y Juanma hayan conservado su puesto en el equipo de salida.



Y la misma explicación puede darse a lo ocurrido en el Coria y en el Sevilla C, donde igualmente han arribado nuevos entrenadores con ideas distintas, lo que se refleja en las alineaciones de sendos arranques ligueros.

Una comparativa que demuestra dónde sigue habiendo fe en lo que había y dónde se opta por buscarla en otros mimbres.