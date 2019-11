Resumen de la Jornada 13 en División de Honor

Algabeño-Castilleja: Empate con buen sabor

Algabeño y Castilleja empataron en un derbi que, a pesar de enfrentar al colista contra el líder, fue igualado y con alternativas para ambos conjuntos. El cuadro de Diego Tristán confirma la mejoría experimentada en casa del Guadalcacín, mientras que los aljarafeños acumulan la novena jornada sin caer.



El encuentro comenzó con un dominio del 'Casti' que provocó que el Algabeño no se sintiera cómodo. Así, llegó la jugada del gol alixeño: Pino derribó a Plata y el colegiado decretó penalti. Gordillo, en el 17', no perdonó desde los once metros. A partir de ahí, las ocasiones y el fútbol brillaron por su ausencia hasta el descanso. El conjunto visitante manejaba bien el encuentro e, incluso, pudo duplicar su ventaja en una acción en la que Gordillo se topó con el poste.



Tras el asueto, el 'Casti' dio un paso atrás que, pronto, fue aprovechado por el equipo de Tristán. A los cuatro minutos de la reanudación, Gonzalo recogió un rechace de la zaga para, desde la línea del área grande, batir a Tomás. Posteriormente, tanto el Algabeño, con el control del esférico, como el Castilleja, a la contra, buscaron desnivelar sin suerte la igualada.

Alcalá-UP Viso: La importancia de estar despiertos.

Dos zarpazos del Alcalá en el inicio del segundo acto decidieron el derbi de Los Alcores en favor del cuadro panadero, que logró su primera victoria en el Ciudad de Alcalá ante una UP Viso que, sin apenas fútbol durante todo el duelo, no supo levantarse del doble golpe sufrido en apenas dos minutos. A partir de ahí, los locales se soltaron, fueron superiores e incluso disfrutaron de momentos de muy buen fútbol frente a un conjunto visueño superado.

Amparado en un esquema con tres centrales (Carmelo, Juanma y Leal) y dos carrileros (Juanca y Pinto), el Alcalá, al son de la calidad de David, salió al césped con la intención de dominar a una UP Viso que, con Salvat haciendo las veces de enganche, presionó arriba y buscó la movilidad de Juanan durante un primer acto en el que las áreas apenas existieron. Un balón al larguero (16') en una falta botada por Luna fue la acción más destacada de los visitantes, quienes, a pesar de dominar física y territorialmente, apenas hallaron espacios en una zaga panadera liderada por la veteranía de Juanma y Leal. Por su parte, los hombres de Paco Cejudo solo se asomaron con algo de peligro por la meta de Melli al aprovechar varias pérdidas en la salida visueña.

En el arranque del segundo acto, el aburrimiento del primero dio paso al vértigo que Sergio y David le pusieron al envite. La UP Viso se 'quedó' en el túnel y el jovial equipo panadero, mucho más vivo, encarriló el pleito. Primero, una conexión entre los dos finos centrocampistas fue aprovechada por el canterano, llegando desde atrás, para batir de primeras a Melli; mientras que sólo dos después, en el 50', Pinto ganó la línea de fondo por la izquierda para centrar al corazón del área, donde Cristian, a placer, alojó el balón en las redes.

Rápidamente, Alfonso Lozano intentó que su equipo reaccionara colocando defensa de tres, pero lo que estuvo más cerca fue el tercer tanto de un Alcalá que en la media hora final se soltó, disfrutó con el balón y apenas sufrió.

Cabecense-Guadalcacín: Segundos con mucha autoridad.

Triunfo contundente de un Cabecense que se coloca segundo clasificado con veintidós puntos, a siete del líder Castilleja, que pinchó en casa del colista Algabeño (1-1).



Los locales se pusieron por delante al cuarto de hora con un gol de David Horillo, y el dominio durante el resto del encuentro fue total. La expulsión del visitante José Gómez a los veinticuatro minutos de partido también provocó que el monólogo del 'Cense' fuera mayor. Ya en la segunda mitad, con el control del balón y el cansancio rival, cayeron el resto de goles. El 'Guada' maquilló el marcador en el descuento.





Victoria importantísima la de los hombres de José Antonio Lara tras quedarse con un futbolista menos por la expulsión de Antonio Mayorga en la primera mitad. Con estos tres puntos, los blanquiazules se colocan decimoterceros con catorce puntos, a uno del descenso.

San Roque-Tomares: Empate a todo.

Reparto de puntos entre dos aspirantes al ascenso en un encuentro marcado por la igualdad en todos los aspectos. Una parte para cada uno les permite seguir sumando y estar empatados a puntos (21).

San José-Cartaya: Otón salva un punto.

Tirando de fe, el San José, que jugó con uno más una hora, empató ante el Cartaya gracias a Otón, quien, en el 89', cabeceó a gol un córner de Kisko. Después, Montaño se topó con el larguero.