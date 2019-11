Resumen de la Jornada 15 en Tercera

Postrera explosión del arsenal bético.

Contundente victoria del Betis Deportivo en el Navarro Flores frente a un Rota conservador y que estuvo a merced de los béticos en el segundo período. La goleada, con todo, fue engañosa porque se hizo abultada en los últimos cinco minutos, en los que el filial verdiblanco deshizo la igualdad con tres goles, los dos últimos en un minuto, que no hicieron justicia a lo que pasó en el campo, donde hubo más igualdad de la que refleja el 2-5, si bien sólo los de Ruano quisieron ganar.



El partido empezó con ritmo y ocasiones para los rotenses, la primera de Luis Lara; pero a partir de ahí fue el Betis el que gobernó y comenzó a llegar con asiduidad, hasta que en una internada de Navarro llegó el primer gol, de Raúl.

El Rota intentaba recomponerse cuando el filial marcó el 0-2, obra de Mizzian. En pleno festival, Meléndez pudo hacer el tercero y haber sentenciado. Pese a la desventaja, el Rota tuvo fe en sus posibilidades y se fue arriba con ambición para igualar el marcador, lo que logró en los últimos minutos del primer acto con tantos de Luis Lara y de Ceballos a balón parado.



Tras el descanso y después del gran desgaste, el Rota replegó líneas para mejorar su sistema defensivo y evitar que el Betis volviera a sorprenderle como en el primer tiempo. Parecía conformarse con el empate, no pues no había rastro de los gaditanos en ataque. Cerraban los espacios y obligaban al cuadro visitante a mover el balón de un lado al otro del campo.



Cuando parecía que el 2-2 no se movería, Abreu se encontró con un balón dentro del área que mandó a la red. El Rota no supo reaccionar, dejó espacios en busca del empate y Mizzian y Robert cerraron la 'manita'.

El Coria rescató un punto más que merecido ante el Sevilla C, en un empate que supo a poco a ambos equipos. A los de Lolo Rosano, porque lo tuvieron todo de cara para volver a ganar lejos de la ciudad deportiva después del gol de Francis en el 42', y a los de Cachola porque, tras ver cómo se les ponía cuesta arriba el partido, realizaron un gran trabajo que, si bien le dio para empatar gracias a un auténtico golazo de falta de Casado, tuvo ocasiones suficientes para haber logrado que los tres puntos se quedasen en el Guadalquivir.



Los ribereños salieron a por todas e intentaron dominar desde el inicio al segundo filial sevillista, que generó peligro con contras como la conducida por Luis Vacas y culminada por Francis (0-1).



El exsevillista Casado sería el protagonista del tramo final, con el golazo del 1-1 y una expulsión por doble amarilla (80') que no evitó que su equipo acabase el partido arriba buscando el gol.

Victoria del Gerena para empezar a mirar hacia arriba.

Partido gris el que se disputó en el José Juan Romero entre el Gerena de Diego Román y el Xerez CD de Juan Carlos Gómez, que finalmente se llevaron los locales gracias a un rebote en un saque de banda.



Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con la intención de llevarse unos tres puntos que supondrían abandonar la zona baja de la tabla y alejarse, por fin, de los puestos de descenso para empezar a mirar hacia arriba. Además, el duelo suponía dejar dejar atrás a un rival directo y complicarle algo la vida, por lo menos en las jornadas venideras.

Por parte de los azulinos, más de lo mismo. Basándose en contraataques que morían en la frontal del área, tampoco tiró entre los tres palos hasta bien avanzada la segunda parte. Los porteros fueron meros espectadores durante, prácticamente, ochenta minutos de partido. Tanta igualdad solo podía desequilibrarse con un golpe de suerte. Un saque de banda de Paco peinado por Diego se colaba como el 1-0 definitivo tras salir rebotado de un defensor. La fortuna sonreía a un Gerena que mejoró con la entrada de Palacios al campo. Se queda duodécimo con 19 puntos.

Un trabajado punto que se le escapa al final al Lebrijana.

La Lebrijana cayó derrotada a domicilio y por la mínima ante el Pozoblanco tras encajar un solitario gol de Zara a dos minutos de la conclusión. El partido estuvo muy igualado y peleado, con pocas ocasiones en las áreas y muchas precauciones defensivas que se tradujeron en muchos minutos de aburrimiento y juego plano. Con todo tan apretado un gol podía resultar definitivo y éste llegó justo al final. Así, los lebrijanos caen a la decimoquinta posición con diecisiete puntos, solo cuatro por encima del descenso. El Pozoblanco sale con catorce.

Un penalti agua la fiesta del Antoniano

Pequeño borrón en la magnífica temporada del Antoniano, que, después de siete partidos sin caer, vio cómo el Ceuta asaltó el Municipal en un partido marcado por la acción que provocó el penalti que terminó en el 0-1 de David Castro y conllevó la expulsión de Román. A partir de ahí, aunque el cuadro de Rubio no le perdió la cara al duelo, el conjunto caballa manejó bien su superioridad numérica y redondeó el triunfo con claridad.



En el primer tercio de partido, el Ceuta, dentro de la igualdad entre ambos, merodeó el área lebrijana con mayor peligro. Así, llegó la jugada clave del pleito (25'): Nané se la cedió en la banda izquierda a Julio, que puso un centro al segundo palo, donde Benji, tras controlar, superó a Andrés pero no a Román, quien evitó el tanto caballa con la mano. Penalti y expulsión. David Castro no perdonó desde los once metros. Antes del descanso, Nané, muy activo, se topó con el larguero después de recortar a Kevin.