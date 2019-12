Gerardo, la estrella que está de vuelta

Lejos de la imagen frívola que pueden dar los futbolistas, convertidos en auténticas estrellas, referencia e, incluso, modelos de conducta, también hay detrás de ellos historias de superación y esfuerzo, ya sean por circunstancias personales o por las temidas lesiones, sufridas en silencio, lejos de los focos, un sufrimiento que se agrava cuando el jugador tiene el anonimato del balompié amateur.

"No tenía pensado jugar más. He estado un año sin jugar, sin hacer esfuerzos, sin correr. Sentado, prácticamente. El año pasado, cuando jugué, me pegaba dos días sin moverme. Me dolía desde el glúteo hasta el dedo del pie", recuerda Gerardo el calvario sufrido debido a una hernia que ha estado cerca de hacerle colgar las botas: "Estuve de médico en médico hasta que me dijeron que lo mejor era un trabajo específico para la zona, que el deporte me podía venir bien. Era lo que quería escuchar. He estado un año sin jugar ni hacer un esfuerzo, pero ahora, por fin, vuelvo a estar bien".

Así, el fútbol sevillano vuelve a disfrutar de uno de sus talentos. Canterano bético desde alevín de segundo año hasta DH Juvenil (coincidió con Sergio Rodríguez, José Ángel...), frustrado su fichaje por el Cádiz B, se convirtió en uno de los futbolistas más cotizados de la Tercera Sevillana. San Juan, Lebrijana y, sobre todo en Castilleja, disfrutaron de su calidad, desborde y gol (llegó a anotar 14 en la 14/15 en el 'Casti'), fichando luego por un San Roque de Lepe que se quedó a tres puntos de los 'play off' de ascenso. En Lepe, precisamente, fue su último partido la temporada pasada, en la jornada 2, comenzando su calvario con una hernia que le ha impedido volver a jugar hasta el 1 de septiembre.

"Coincidí con Dioni (Arroyo, míster del Villafranco) y me comentó la posibilidad. Estaba deseando, me daba igual la categoría, pero le dije que me iba a probar. No me veía. Empecé a jugar, casi sin pretemporada, en la jornada 1, pero estaba frustrado, me sentía torpe. Ahora, en cambio, ya he cogido ritmo y me encuentro muy bien. La espalda, ni me duele", señala un Gerardo que suma cinco goles en los últimos cinco partidos actuando de '9': "En el Betis siempre jugué de delantero, hasta que en la Sevillana, en cadetes, coincidí con Luis Alberto y me retrasaron a la banda y a la media punta".