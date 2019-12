Diego Domínguez (Gerena), el premio al tesón

El gol. Ese preciado tesoro que da sentido al fútbol, valor a una jugada y que determina partidos, objetivos y temporadas. Un premio que muchos buscan pero que solo unos privilegiados tienen la fortuna de encontrar. Uno de ellos es Diego Domínguez Fernández (Sevilla, 06/10/1998), delantero del Gerena que consiguió en la última jornada del año ante el Betis Deportivo su primer doblete en Tercera para sumar un total de seis dianas en 16 partidos. "Fue muy bonito, como decir: 'Vamos a creer, que se puede'. Ayudé al equipo en el momento idóneo", relata el punta.

La historia de Diego Domínguez comenzó a labrarse en el populoso barrio de Amate, donde el ariete celebró sus primeros tantos con la camiseta del Jorge Juan. Formado fundamentalmente en el citado club, también pasó por el Betis y el Nervión. En el Sevilla Este completó su última etapa formativa antes de dar el salto al balompié amateur en la 17/18, cuando ni en el San José, en la primera mitad del curso, ni en el Algabeño, en la segunda, halló la regularidad deseada. Esa confianza que no sintió se la entregó Alfonso Lozano en el ejercicio de su consagración.

De la mano del técnico, Diego Domínguez explotó el curso anterior en la Olímpica Valverdeña, donde anotó doce goles: "La clave fue la confianza que tenía en mí Alfonso Lozano".

El último verano no fue fácil. Antes de recalar en el Gerena, firmó una "ficha de compromiso" con el Antoniano tras rechazar una oferta de la UP Viso. Después de dos semanas de entrenamientos, Rubio le aseguró que no iba a tener minutos: "Me dice que la forma de jugar del equipo no es compatible conmigo". Su repentina salida coincidió con el inicio, en un principio, del trabajo en el Gerena, que se vio obligado a parar después de dos sesiones. "La directiva nos pedía esperar", recuerda. A falta de una semana para la competición, Diego Román tomó el mando y el deseo de Diego Domínguez de "dar el saltito" por fin se hizo realidad: "Antes de hacer un equipo, construimos una familia. Éramos 13".

Con muchos obstáculos tanto para él como para el Gerena, comenzó el curso de su debut en la categoría. Tras pagar el lógico peaje, la victoria ante el Arcos fue el punto de inflexión. Una fecha antes había anotado su primer tanto en Pozoblanco, donde salió desde el banquillo debido a su nuevo estatus con la llegada de Joel Sanabria, que le robó la titularidad. "Me crecí y entrenaba como el que más en lugar de bajar los brazos", cuenta un Diego Domínguez que halló premio a su constancia.

Desde entonces, ha sido titular en ocho de los últimos nueve encuentros, participando en todas las victorias del Gerena en el José Juan Romero y anotando cinco dianas más, tres de ellas en las dos últimas jornadas: "El ansia del gol te pesa. Cuando abres la lata, te liberas, juegas con más confianza".