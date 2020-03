El algabeño Jero Baena, goleador y profesor online

La cuarentena 'sine die' en la que se encuentra España por la pandemia del coronavirus va a sacudir los cánones establecidos en la sociedad, ya sean sociales, laborales y, sobre todo, económicos, dada la gravedad de la actual coyuntura. Sin embargo, como en toda crisis, siempre hay rayos de luz.



En este sentido, las muestras de solidaridad y compromiso brotan en la sociedad civil, mostrando su férreo apoyo a colectivos claves como los sanitarios con gestos simbólicos como salir a las terrazas a aplaudir a una hora determinada, u ofreciendo su ayuda desinteresadamente en las redes sociales personas de distintos gremios y profesiones. Aquí se encuadra Jero Baena.



El buen seguidor del fútbol sevillano sabrá de sus andanzas. Delantero del Algabeño, se trata de uno de los artilleros más prolíficos de nuestro fútbol. En las últimas seis temporadas ha marcado 98 goles, siendo ´Pichichi´ en la 13/14, 14/15 y 16/17, siempre en su Algabeño.



Astuto e inteligente en el área, también lo es fuera del terreno de juego. Ingeniero Industrial, desde el curso 18/19 ejerce como profesor de Matemáticas en el IES Itálica de Santiponce, donde imparte clases a alumnos de 2º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, clases que no ha querido suspender, aunque su vocación pedagógica le ha llevado a dar un nuevo paso.



"En primer lugar planteé a mis alumnos seguir las clases vía online. Con algunas limitaciones, pero por Instagram ya hemos empezado", explica el '9' del Algabeño, que a través de las redes sociales ofrece sus servicios para cualquier duda referente a su asignatura: "Hay que tener en cuenta que los alumnos que afrontan Selectividad, se juegan su futuro. Están muy preocupados. Por ello, a través de las redes sociales me ofrezco a resolver cualquier duda, a todo aquel alumno que lo necesite".





Aulas improvisadas, con directos de Instagram, para que los alumnos y alumnas de la pública no se pierdan ninguna clase. Que se le quite de la cabeza al coronavirus. ¡Aquí no se para! @JesusCintora @eldiarioes pic.twitter.com/ulaW7X4WIF