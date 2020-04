Ángel, talento al servicio del 'Torre'

El mediapunta del Torreblanca Ángel Guerrero es una de las grandes revelaciones de División de Honor, donde debuta.



Talento, descaro y personalidad. Son los adjetivos que mejor describen a una de las revelaciones de la temporada del Grupo I de División de Honor: Ángel Guerrero Cubero (Sevilla, 03/10/1998), mediapunta del Torreblanca que está completando una campaña magnífica. "La clave de mi buen curso se basa en el buen ambiente que hay en el vestuario. Estamos muy unidos y me han dado mucha confianza. Eso se nota en el césped. Me siento libre porque sé que confían en mí", explica.

En su tercer año como sénior, el jugador blanquillo afrontaba un reto mayúsculo. Después de dos temporadas defendiendo la casaca del Andalucía Este en la Segunda Andaluza sevillana, Ángel ha debutado en División de Honor de la mano del 'Torre'. La relación entre ambos empezó a fraguarse a mitad de la campaña anterior, cuando José Antonio Lara, otrora míster del conjunto de Los Caños, se fijó en él. "En mitad de temporada me llamaron, pero quise terminar en el Andalucía Este. El pasado verano, después de estar dos semanas a prueba en un equipo de la primera división de Eslovaquia, Lara me convenció para firmar", narra el protagonista.

Apenas tres jornadas tardó el mediapunta en demostrar su calidad. Su primer gol con el Torreblanca es el paradigma del juego de Ángel. Con la cabeza arriba, rompe líneas en conducción desde el centro del campo para, desde la frontal, batir al cañamero Sebas con un disparo preciso.

Posteriormente, tres tantos más para una pieza clave en los esquemas del 'Torre': titular en 22 de las 25 fechas disputadas. "El salto de categoría se nota, se ve la diferencia y pensaba que no iba a ser tan fácil. Me he adaptado bien. He tenido descaro", enfatiza el blanquillo, cuya posición ha cambiado con el técnico Raúl Carmona, que ha colocado al atacante arrancando desde cualquiera de las dos bandas: "Siempre he jugado de mediapunta, por eso tiendo a terminar en el centro. El míster da libertad, aunque a veces me llevo la bronquilla porque la banda se queda un poco sola. Es cierto que hay muchas variantes en el equipo".

Racha magnífica del Torreblanca

La buena temporada de Ángel va en consonancia con la del Torreblanca, que, antes del obligado parón, acumulaba solo una derrota en los últimos ocho duelos para encarrilar la permanencia. "Nos ha cambiado el chip de un momento a otro y nos hemos adaptado muy bien al juego del nuevo míster. Estábamos entrenando con una intensidad tremenda", concluye.



Solución a la competición: "No veo mal jugar entre semana"

Conforme avanzan las fechas y España permanece confinada y, por lo tanto, todas las competiciones futbolísticas suspendidas 'sine die', crece la incertidumbre en torno a lo que ocurrirá con las distintas ligas, como es el caso del Grupo I de División de Honor.

"Mientras pueda todo el mundo, no veo mal jugar entre semana. Si se tuviera que hacer, pues habría que adaptarse. A cada equipo le vendrá mejor o peor, unos puede que necesiten más descanso. El tema laboral también hay que analizarlo", razona Ángel, quien entiende que sería necesaria una preparación antes del regreso: "Sin poder correr y estar en forma, no se puede arrancar una competición. No puede ser una pretemporada de dos meses, pero dos semanas intensas sería lo ideal".