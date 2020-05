Un 'play off' exprés y muchas dudas

El desenlace de las categorías nacionales del fútbol no profesional va a traer cola. Y no sólo porque muchos clubes no estén de acuerdo, hayan protestado con las medidas anunciadas e, incluso, se estén planteando denunciar, sino por los muchos aspectos que esta propuesta ha dejado en el aire.

Empezando por las fechas, siguiendo por la finalización de los contratos, la diferente desescalada según los distritos sanitarios o por el hecho de que hay clubes a los que le interesa más que no se juegue para ascender... se avecinan unas semanas complicadas.

Primero tendrán que lidiar con las fechas, pues la RFEF avisó que estos 'play off' exprés se jugarían dos o tres semanas después de que "se reinicie la vuelta de la Liga profesional", un regreso que, en principio, no está previsto antes del 15 de junio, por lo que la competición en Segunda B y Tercera se jugaría en julio, con todo lo que conlleva, entre otras cosas el final del contrato de los jugadores, por lo que los clubes tendrían que negociar de nuevo una ampliación de los mismos.

Pero es que, además, si nos remitimos al fútbol profesional, el periodo de preparación consta de una primera fase de entrenamientos en solitario, a la que siguen varias de diferentes grupos cada vez más amplios, que se combinan con concentraciones de varias semanas para evitar contagios, algo inviable en el caso del fútbol no profesional. En primer lugar, porque la economía de los clubes, en la mayoría de los casos, no podría sustentarlo, y además, porque muchos jugadores combinan el fútbol con sus trabajos y no podrían llevar a cabo dichas concentraciones. Independientemente de ello está el tema de los test, que en el fútbol profesional paga LaLiga, pero que aquí no habría recursos para cubrir esta logística con la que parten los entrenamientos. Si a todo ello añadimos que según la Comunidad Autónoma o el distrito sanitario se entrará antes o después en las fases de desescalada...



¿Y Andalucía?

El resto de ligas no profesionales, las regionales y provinciales, están a la espera, aunque al menos la RFAF podrá ver el cómo ha derivado este embrollo antes de decidir.

En teoría, ésta tendría que pronunciarse sobre el desenlace la próxima semana, pero antes, la Consejería de Deportes de la Junta tendría que emitir "una resolución en los mismos términos que la emitida por el Consejo Superior de Deportes". Nos espera otro culebrón.