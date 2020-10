Así fue la segunda jornada de Primera Andaluza

El pasado fin de semana se disputó la segunda jornada de los dos grupos de la Primera Andaluza sevillana, en la que sólo se aplazó el Paradas-Ventippo, correspondiente a un grupo A que ya cuenta con un líder en solitario. No en vano, el Morón se erige en el único equipo que se ha impuesto en los dos partidos tran superar por 2-1 a un Pedrera que había ganado su primer choque.

Sólo hubo un partido más que no acabó por empate, y fue el Atlético Dos Hermanas-Coronil, con triunfo nazareno por 2-0. El resto de encuentros finalizó en empate. El Coronil se queda como el único equipo que no ha puntuado, sin contar con el Ventippo, que aún no ha podido estrenarse.

En el grupo B se produjeron hasta tres goleadas y hay dos conjuntos que han consumado un pleno, casos de Bellavista, sin piedad en su visita al Atlético Central (1-) y el Villafranco, imperial contra el Demo (4-2). Además. el Lora superó con comodidad al Cazalla de la Sierra, sin puntos en su casillero, como el Rinconada.

RESULTADOS

Primera Andaluza Sevilla G. A

Paradas-Ventippo (aplazado)



Morón 2-1 Pedrera

Ibarburu 0-0 Estrella San Agustín

Atco. Dos Hermanas 2-0 Coronil

Osuna 1-1 La Barrera



Primera Andaluza Sevilla G. B

Lora 4-0 Cazalla de la Sierra

Atlético Central 1-4 Bellavista

UD Pilas 0-0 Camas

Villafranco 4-2 Demo

Rinconada 0-1 Cerro