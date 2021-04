Así afrontan la segunda fase los equipos sevillanos de Tercera

La segunda fase del Grupo X de Tercera división arranca este fin de semana con ningún equipo sevillano inmiscuido en la lucha directa por el ascenso a Segunda RFEF -la segunda categoría en la que se divide la actual Segunda B-, con el Utrera con opciones de meterse aún en el 'play off' y con hasta seis equipos intentando evitar una de las plazas de descenso a categoría regional.

La derrota del Utrera en la última jornada de la primera fase le dejó fuera del Grupo que peleará por el ascenso, pero parte como líder -igualado con el Córdoba B- de la llamada Fase Final de Permanencia, en el que los dos primeros clasificados disputarán en 'play off' de ascenso. Junto a él, el Antoniano lograba meterse en este grupo y evitar cualquier zozobra en el tramo final de la temporada.

Muy diferente será el panorama para los otros seis clubes sevillanos de la categoría. Cabecense, Coria, Castilleja, Lebrijana, Gerena y Sevilla C se juegan no ocupar una de las cinco plazas de descenso a Division de Honor. El Sevilla C lo tiene encarrilado, con cinco puntos de ventaja sobre el quinto, Gerena y Cabecense están fuera de la 'zona roja', pero con poco margen de maniobra. El nuevo Coria de Puma y la Lebrijana tendrán que hacer una gran segunda fase para salir del pozo.

Para el que aún tenga dudas de cómo se juega esta fase. La Fase Final por el Ascenso, en el que no hay sevillanos, da dos plazas directas en la 2ª RFEF, y los otros cuatro equipos jugarán el 'play off' junto a los dos primeros de la Fase Final por la Permanencia, entre los que ahora mismo está el Utrera.

En cuanto a la zona de Descenso, hay nueve clubes -a los sevillanos se unen Conil, Arcos y La Palma- de los que cinco perderían la categoría.

Así es la primera jornada de los equipos sevillanos:

Fase Final de Permanencia

Rota-Utrera

Antoniano-Córdoba B

Fase Final por el Descenso

Cabecense-Coria

Arcos-Castilleja

Lebrijana-Gerena

Descansa: Sevilla C