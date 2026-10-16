Simeone confirma la baja de Koke, tras fallecer su madre: "Es un chico fuerte y atravesará este duro proceso de la mejor manera"

Diego Simeone confirmó la baja de Koke para visitar al Espanyol y habló del difícil momento personal que atraviesa el capitán del Atlético tras la muerte de su madre. El técnico rojiblanco también anunció la ausencia de Johnny Cardoso y analizó la situación del equipo

El Atlético de Madrid afronta una nueva jornada de LaLiga con la intención de prolongar las buenas sensaciones después de sus victorias ante el Alavés y el Manchester United. Antes de visitar al Espanyol en el RCD Stadium, Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación para analizar el momento de su equipo, la gestión de la plantilla y los futbolistas que no podrán estar disponibles para el encuentro.

El entrenador argentino se mostró satisfecho con los últimos resultados, aunque quiso rebajar cualquier exceso de confianza. Para Simeone, encadenar victorias no significa que el equipo haya alcanzado su mejor versión, por lo que todavía hay aspectos que corregir tanto en defensa como en ataque. Además, confirmó las ausencias de Johnny Cardoso y Koke, dos contratiempos que obligarán a gestionar de nuevo las alternativas del centro del campo.

Simeone no se conforma pese a las últimas victorias

El Atlético llega a este compromiso después de dos resultados positivos frente al Alavés y al Manchester United. Sin embargo, Simeone insistió en que el rendimiento del equipo todavía tiene margen de mejora y que los triunfos no deben ocultar los problemas que puedan aparecer durante los partidos.

"Siempre hay margen de mejora en todos los aspectos. Ganar cinco partidos no quiere decir que estés haciendo las cosas muy bien. Siempre hay fortuna. Tenemos cosas que mejorar defensivamente y ofensivamente", explicó el técnico rojiblanco. El argentino quiso dejar claro que la evolución del equipo no puede medirse únicamente por los resultados. La solidez defensiva y la capacidad para generar peligro en ataque continúan siendo dos de las cuestiones en las que quiere incidir, especialmente en una temporada en la que el Atlético aspira a competir al máximo nivel en todos los frentes.

Dos bajas importantes para visitar al Espanyol

Simeone confirmó que Johnny Cardoso y Koke no estarán disponibles para el encuentro ante el Espanyol. La ausencia del estadounidense supone un contratiempo para las alternativas del centro del campo, mientras que el capitán rojiblanco atraviesa una situación personal complicada tras el fallecimiento de un familiar, además de sufrir molestias físicas. "Mañana no vamos a contar con Cardoso y con Koke, por eso tenemos una plantilla importante. El final de la temporada marcará lo importante que es. Estamos todavía en construcción. Tenemos que gestionar los minutos, pero siempre queriendo ganar los partidos", señaló el entrenador.

Sobre Koke, Simeone explicó que el futbolista está atravesando el proceso de duelo habitual después de perder a un ser querido y que también arrastra molestias en una pierna. Por ello, el cuerpo técnico ha optado por no incluirlo en la convocatoria para viajar a Barcelona. "Está en el proceso que todos pasamos cuando pierdes un familiar, tenía una molestia también en su pierna y evidentemente elegimos no llevarlo para mañana, pero bueno es un chico fuerte y atravesará este duro proceso de la mejor manera con su familia. Es una linda familia", comentó el técnico, que deberá buscar alternativas para cubrir su ausencia en un partido que exigirá intensidad y concentración.

Simeone destaca la conexión entre Baena y Grimaldo

Otro de los aspectos que abordó el entrenador fue la sociedad que están construyendo algunos de sus futbolistas sobre el terreno de juego. Simeone puso como ejemplo la conexión entre Baena y Grimaldo, una combinación que puede aportar diferentes soluciones ofensivas al equipo rojiblanco.

"Son sociedades que se van haciendo. En la derecha también con Giuliano, Marcos y Barrios. Grimaldo nos da muchas cosas ofensivas, es un extremo jugando de lateral", explicó. El técnico también destacó que estas asociaciones necesitan tiempo para consolidarse y que su importancia va más allá de las individualidades. La compenetración entre los jugadores permite generar ventajas en ataque y ofrece al equipo distintas vías para superar las defensas rivales. La referencia a la banda derecha, con Giuliano, Marcos Llorente y Pablo Barrios, evidencia que Simeone busca potenciar las conexiones entre sus futbolistas para encontrar mayor continuidad en el juego ofensivo.

El aviso a la plantilla y la defensa de Pablo Barrios

Simeone también quiso enviar un mensaje al conjunto de la plantilla sobre la importancia de estar preparado cuando llegue la oportunidad de jugar. El entrenador recordó que la competencia interna forma parte de la exigencia de un equipo como el Atlético de Madrid y que tener menos minutos no puede convertirse en una excusa.

"Cuando estás en un equipo fuerte pasan estas cosas. Tienes que estar preparado. Cuando el entrenador te busque no vale la excusa de que estoy jugando poco. Estás en el Atlético de Madrid y tienes que estar preparado para cuando te toque", afirmó. El mensaje llega en un momento en el que la gestión de los minutos resulta fundamental para mantener a todos los jugadores implicados. Con una plantilla amplia y diferentes compromisos por delante, Simeone necesita que sus futbolistas respondan cuando sean requeridos, independientemente de su protagonismo reciente.

En esa misma línea, el técnico salió en defensa de Pablo Barrios, al que considera una pieza importante para el equipo y al que pidió proteger de la presión que puedan generar las opiniones externas. "Que todas las palabras no le debiliten. Pablo para nosotros es un jugador muy importante", aseguró.

Elogios al Espanyol y a Manolo González

Por último, Simeone analizó al rival y destacó el trabajo de Manolo González al frente del Espanyol. El entrenador rojiblanco espera un partido exigente ante un equipo que, a su juicio, tiene muy claras sus ideas y sabe competir independientemente del escenario. "Yo lo valoro como entrenador. Siempre han competido muy bien con él. Saben a lo que juegan y cuando un equipo sabe a lo que juega es cosa del entrenador. Es un equipo muy trabajado, muy competitivo y siempre nos ha costado", señaló.

El Atlético tendrá que afrontar la visita al RCD Stadium sin Cardoso ni Koke y con el reto de mantener la dinámica positiva de sus últimos encuentros. Simeone, no obstante, no quiere que las victorias sirvan para relajar las exigencias: el equipo todavía tiene aspectos que mejorar y necesita que todos sus futbolistas estén preparados para responder cuando les llegue su oportunidad.