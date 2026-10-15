El Atlético veta a la afición deportivista del Metropolitano

La decisión del conjunto rojiblanco de reservar todas las localidades disponibles para sus peñistas deja sin sector visitante a los seguidores gallegos en una de las salidas más esperadas de la temporada; la entidad coruñesa anuncia que responderá con la misma medida en el encuentro de vuelta en Riazor

La afición del Deportivo de La Coruña no podrá adquirir entradas para la zona visitante del Metropolitano en el partido que enfrentará a ambos equipos el próximo sábado 24 de octubre, a las 21:00 horas. El Atlético de Madrid ha comunicado al club gallego que no le facilitará localidades para este encuentro, coincidiendo con la celebración del 'Día de las Peñas', una jornada especial dedicada a sus seguidores.

La decisión ha generado mucho malestar entre el deportivismo, que esperaba con ilusión el desplazamiento a la capital para acompañar a su equipo en una de las citas más señaladas del calendario. El regreso del Dépor a Primera División después de ocho años alejados de la máxima categoría había despertado una expectación especial ante desplazamientos importantes a estadios de primer orden, tanto entre los aficionados coruñeses como entre la numerosa colonia gallega residente en Madrid.

Ante esta situación, el club blanquiazul ha informado a sus abonados de que no podrá habilitar el procedimiento habitual para solicitar entradas ni organizar un sorteo para repartirlas. No se trata, por tanto, de un problema con el sistema de asignación, sino de la ausencia de localidades facilitadas por el club local.

El Día de las Peñas, la razón del veto rojiblanco

El Atlético de Madrid celebrará el 24 de octubre su tradicional 'Día de las Peñas', una jornada que reunirá a seguidores rojiblancos procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero. El club prepara distintas actividades para homenajear a sus peñistas, con un reconocimiento especial a los de Asturias.

La elección de la fecha, coincidiendo con la visita del Deportivo, responde a la posibilidad de organizar una jornada de convivencia antes del encuentro, que se disputará a las 21:00 horas de un sábado. La previsión de una elevada demanda de entradas ha llevado a la entidad madrileña a reservar las localidades disponibles para atender a sus propios aficionados.

A ello se suma la altísima afluencia registrada en el Metropolitano esta temporada, con una demanda elevada incluso en encuentros que no figuran entre los grandes partidos del calendario. La presencia de peñistas procedentes de otros países y de seguidores que no disponen de abono también incrementa las necesidades de localidades.

La decisión, sin embargo, ha provocado las protestas de aficionados deportivistas en las redes sociales. Para muchos de ellos, el encuentro suponía una oportunidad especial de acompañar al equipo en un estadio que el Deportivo no visita desde el 1 de abril de 2018, cuando ambos conjuntos se enfrentaron en el Wanda Metropolitano en la 30ª jornada de Liga.

El Dépor responde y tampoco dará entradas al Atlético en Riazor

La entidad coruñesa no se quedará de brazos cruzados ante la decisión de su rival. El Deportivo ha anunciado que aplicará el principio de reciprocidad en el partido de la segunda vuelta, por lo que tampoco reservará entradas para la afición rojiblanca cuando el Atlético visite Riazor.

El club explicó a sus abonados que la ausencia de localidades visitantes en Madrid puede resultar "especialmente frustrante" para quienes ya tenían previsto viajar. Además, quiso dejar claro que la imposibilidad de organizar un sorteo no responde a una decisión propia, sino a que el equipo gallego no dispondrá de entradas para distribuir.

En su comunicación, el Dépor es contundente al explicar las consecuencias de la medida: "Esto supone que el Deportivo no recibirá ningún cupo de entradas para la zona visitante y, por lo tanto, no será posible habilitar el procedimiento habitual de solicitud de entradas para las personas abonadas, ni realizar sorteo o proceso de asignación de ningún tipo".

La entidad confirmó igualmente que, "en aplicación del principio de reciprocidad" que rige su actuación en estas situaciones, aplicará la "misma medida" en el encuentro de la segunda vuelta.

No es la primera vez que el Deportivo recurre a esta fórmula en la presente campaña. Las obras en el Coliseum de Getafe ya impidieron que los aficionados blanquiazules dispusieran de un sector visitante en ese estadio, por lo que el club coruñés decidió tampoco facilitar localidades a los seguidores azulones para el encuentro de vuelta en Riazor.

¿Qué puede hacer la afición del Deportivo que quiera viajar a Madrid?

Pese a la ausencia de entradas visitantes, los deportivistas que quieran acompañar a su equipo todavía pueden intentar conseguir una localidad a través de los canales de venta general del Atlético de Madrid.

Al no existir, por el momento, una declaración de alto riesgo para el encuentro, la compra de entradas se realiza mediante el procedimiento habitual de venta del club rojiblanco. Sin embargo, quienes opten por esta vía deberán tener en cuenta que no contarán con un sector reservado para la afición visitante ni tendrán garantizado que puedan sentarse juntos.

La alternativa pasa, por tanto, por adquirir localidades en las zonas destinadas al público local, siempre que exista disponibilidad y se cumplan las condiciones de venta establecidas por el Atlético.

Esta solución no satisface las expectativas de quienes tenían previsto organizar el desplazamiento en grupo, especialmente entre las peñas deportivistas de Madrid, que esperaban convertir la cita en una fiesta blanquiazul.