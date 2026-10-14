La familia atlética, muy afectada por la muerte de la madre de Koke: Simeone rompió a llorar

El fallecimiento de Ana Merodio ha golpeado de lleno al vestuario rojiblanco, volcado ahora con su capitán y con su hermano Borja; la noche de Champions estuvo marcada por el homenaje y una victoria dedicada de principio a fin a la familia Resurrección

El fútbol quedó en un segundo plano en el Metropolitano. La victoria del Atlético de Madrid por 2-0 ante el Manchester United en la Champions League dejó un significado especial para una familia rojiblanca que, horas antes del encuentro, había recibido una noticia devastadora: la muerte de Ana Merodio Borja, madre de Koke Resurrección, capitán del primer equipo, y de su hermano Borja, entrenador asistente del juvenil rojiblanco.

El duelo del futbolista vallecano se convirtió en el dolor de todo un club, que respondió como mejor podía hacerlo arropando a los suyos y demostrando que su capitán no está solo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Koke no pudo estar sobre el césped. Su sitio estaba junto a sus seres queridos. Aún así, su presencia se hizo sentir durante toda la noche en un Metropolitano que no se olvidó de él ni de su hermano. Desde el minuto de silencio hasta las celebraciones de los goles, pasando por las palabras de sus compañeros después del partido, el Atlético convirtió la cita europea en un homenaje a una figura imprescindible en su historia reciente.

Las lágrimas de Simeone y un gol dedicado al capitán

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó antes incluso de que el balón echara a rodar. En el minuto de silencio en memoria de Ana Merodio, Diego Pablo Simeone no pudo contener las lágrimas. El entrenador argentino, que ha compartido con Koke innumerables batallas durante su larga etapa en el banquillo rojiblanco, sintió de cerca el dolor de su jugador y amigo. La emoción del 'Cholo' volvió a quedar patente después del primer gol, cuando Pablo Barrios adelantó al Atlético en el primer minuto de partido.

El centrocampista celebró el tanto haciendo con los dedos el número seis, el dorsal de Koke. Un gesto sencillo y cargado de significado que provocó una nueva oleada de emoción en el banquillo. Simeone seguía con lágrimas en los ojos mientras sus futbolistas se abrazaban para dedicarle el tanto a su capitán.

El propio Barrios explicó después cómo nació aquella celebración y a quién iba dirigido el triunfo. "Lo primero, hoy era muy importante ya no por el equipo, sino por Koke, Borja (hermano de Koke) y toda la familia, que hoy es un día muy duro para ellos y sobre todo esta victoria va para ellos".

El canterano desveló que lo tenía presente desde antes de comenzar el encuentro. "Ha sido una noticia esta mañana muy dura para todos. Justo me estaba levantando de la siesta, me estaba duchando y pensé que si metía iba a hacer eso (marcar el número '6' de Koke con los dedos). Me ha salido solo. Ha sido el gol nada más empezar y nos ha ayudado para manejar mejor el partido. Muy contentos".

El vestuario se vuelca con Koke: "Estamos con él"

La ausencia del capitán fue un golpe emocional para una plantilla que tiene en él uno de sus grandes referentes. Álex Baena reconoció que el equipo sintió especialmente su ausencia, pero también que todos tenían claro que debían hacer un esfuerzo extra para regalarle una alegría en una jornada tan dolorosa. "Ha sido un día duro para él, muy duro para nosotros porque, al final, el capitán es un referente y un ejemplo. No tenerlo dentro del vestuario se nota mucho. Sabíamos que hoy íbamos a tener uno más en el campo, aunque no estuviese físicamente, porque él siempre nos está apoyando pase lo que pase. La verdad es que queríamos dedicarle la victoria y se la hemos podido regalar".

Jan Oblak también puso palabras al sentimiento de todo el vestuario. El guardameta esloveno reconoció que resultó imposible abstraerse de lo sucedido y centrarse únicamente en el encuentro, por mucho que hubiera tres puntos importantes en juego. "Está claro que hoy ha sido un día muy difícil para todo el equipo. Nadie puede imaginarse lo difícil que ha sido para Koke y su familia. Estamos mandando mucho ánimo, estamos con él. Un día muy difícil para jugar un partido, porque, al final, eso es algo tan triste, tan grande, que no se te olvida en el campo de fútbol".

El portero insistió en que el resultado no era lo más importante de una noche que quedará marcada por el recuerdo del capitán. "Es importante que hemos ganado, pero hoy no pienso tanto en fútbol, pienso más en Koke y su familia".

Simeone, emocionado por el dolor de su capitán

El Cholo tampoco escondió el impacto que tuvo la noticia en el grupo. Después del encuentro, el técnico argentino destacó tanto el rendimiento de sus futbolistas como la sensibilidad que demostraron al acordarse de Koke en cada momento de la noche. "La pérdida de un familiar de un futbolista y una persona como Koke dolió. Pero los chicos hicieron un gran partido. Tuvieron la sensibilidad de mostrar su camiseta para recordarlo en este momento. Hicimos un partido importante".

Simeone también quiso poner en valor la importancia del capitán dentro de la estructura rojiblanca, más allá de su aportación futbolística. "Sabemos de la importancia como persona que tiene Koke dentro del club. Fue un momento difícil para todos. Tiene una gran familia alrededor de él. Estamos acompañándolo en el sentimiento en este día. Con la familia linda que tiene alrededor de él, sacará este momento adelante".

El técnico no fue el único que tuvo palabras de cariño. Marcos Llorente mostró la camiseta de Koke en la celebración del segundo tanto, mientras que el resto de sus compañeros se sumó a un homenaje que trascendió el terreno de juego. El segundo tanto de Ademola Lookman, en el minuto 79, terminó de cerrar una victoria que el vestuario sintió como propia, pero que quiso entregar simbólicamente a su capitán.

El Manchester United también se sumó al homenaje

La dimensión del momento traspasó incluso las fronteras del Atlético. El Manchester United mostró su respeto por la familia Resurrección antes del encuentro e invitó a sus aficionados a sumarse al minuto de silencio en el Metropolitano. "El Manchester United lamenta profundamente el fallecimiento de Ana Merodio Borja, querida madre del capitán del Atlético de Madrid, Koke, y del entrenador asistente del equipo sub-19, Borja Resurrección. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia en este momento tan difícil e invitamos a los aficionados a unirse a los dos equipos en un minuto de silencio antes del pitido inicial de esta noche".

El gesto del conjunto inglés reflejó que hay circunstancias en las que la rivalidad desaparece. El Atlético solicitó permiso a la UEFA para guardar el minuto de silencio y que los jugadores de sus primeros equipos, tanto masculino como juvenil, lucieran brazaletes negros.

La bandera rojiblanca del Metropolitano también ondeó a media asta en señal de duelo.