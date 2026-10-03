El Barça reactiva al nuevo 'menino prodigio' de Brasil: 16 años y 100 'kilos' de cláusula

El club azulgrana vuelve a tener presente a una de las grandes promesas del fútbol brasileño y, aunque su incorporación todavía se antoja lejana por edad y condiciones económicas, los informes de Eduardo Conceiçao siguen siendo muy positivos

El parón de selecciones ha propiciado que los grandes clubes europeos movilicen a sus ojeadores a lo largo y ancho del planeta para seguir la evolución de los futbolistas que pueden llegar interesar en un futuro próximo.

España ha acogido durante estos días varias concentraciones de enorme nivel, con selecciones como Brasil, Francia, Italia o Inglaterra reuniendo a algunas de las mayores promesas de sus respectivas generaciones.

Sin embargo, el FC Barcelona tenía un evento muy a tener en cuenta fuera de las fronteras, concretamente en el Torneo de la Amistad organizado por la UEFA en Suiza.

El Barça, presente en Nyon

Nyon se ha convertido estos días en punto de encuentro para varios combinados de formación y allí ha vuelto a aparecer un nombre que lleva meses en el punto de mira: Eduardo Conceiçao.

El delantero del Palmeiras, nacido en 2009 y con apenas 16 años, forma parte de la selección brasileña dirigida por Carlos Eduardo Patetuci. Su participación en el torneo ha permitido al Barcelona comprobar en directo cuál es su actual momento de forma y cómo responde ante rivales de primer nivel.

Conceiçao ya dejó su sello en el estreno de Brasil, con un gol en la contundente victoria por 6-0 frente a Canadá. La derrota posterior contra España (3-1) frenó la trayectoria de la 'Canarinha', que cerró la fase de grupos con un triunfo ante Costa de Marfil (2-1) y disputará ahora la final de consolación frente a Colombia.

Una joya que el Barça ya tenía controlada

El interés azulgrana no es reciente. En los últimos meses, la dirección deportiva había seguido con especial atención la evolución de un futbolista considerado uno de los proyectos más interesantes de la cantera brasileña.

De hecho, Deco llegó a contactar con João Paulo Sampaio, coordinador de las categorías inferiores del Palmeiras, para recabar información sobre el atacante. Sus representantes también pasaron por las instalaciones barcelonistas a finales de 2025, antes de que el conocido agente Giuliano Bertolucci entrara en acción.

Sus actuaciones en la Copa São Paulo de Juniores y, posteriormente, en el Sudamericano Sub-17 terminaron de reforzar los informes que manejaba el Barça. En la Copinha, Conceição sorprendió actuando con la camiseta número 10 del Palmeiras y enfrentándose a futbolistas hasta cuatro años mayores que él.

Es un atacante diestro, aunque con recursos para manejarse con ambas piernas, capaz de ocupar prácticamente cualquier posición ofensiva. En Brasil ha actuado como mediapunta, falso nueve y delantero, mientras que en el Barça se ha valorado especialmente su posible adaptación al extremo izquierdo o a la posición de delantero centro móvil.

El precedente de Vitor Roque obliga a extremar la cautela

La gran incógnita sigue siendo cuándo y cómo podría dar el salto a Europa. Conceição no podrá incorporarse a un club europeo hasta enero de 2028, una vez haya cumplido los 18 años. Y ahí aparece uno de los principales motivos de la prudencia azulgrana.

El Barça ya decidió meses atrás no entrar de lleno en una operación que podía situarse en unas cantidades importantes para un futbolista que todavía tendría que esperar dos años para vestir de azulgrana. La experiencia con Vitor Roque también pesa en la planificación del club.

La entidad azulgrana no quiere repetir una operación en la que un joven talento brasileño llegue a mitad de temporada y tenga que afrontar una complicada adaptación con la competición ya lanzada.

El Palmeiras, además, se protegió ante el interés europeo con un contrato profesional que incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cantidad que dificulta cualquier movimiento inmediato.

No obstante, las conversaciones apuntan a ofertas que oscilarían entre los 40 y 50 millones de euros para intentar convencer al Palmeiras. Manchester City y PSG también están siguiendo de cerca la progresión de este jovencísimo atacante con madera de estrella.