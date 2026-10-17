No en enero: el Bayern de Múnich enfría el interés por Dani Olmo y Jules Koundé

El conjunto alemán tiene a ambos jugadores en su radar pero no para el mercado de enero; sabe que ambas incorporaciones rozarían los 90 millones de euros y en tal caso priorizarían la del español a la del francés

El Fútbol Club Barcelona sigue completando un inicio de temporada excelente y como es lógico sus jugadores son codiciados por los clubes más potentes de Europa. Uno de ellos es Dani Olmo, flamante campeón de Europa y del mundo con la Selección española y una de las figuras más importantes del cuadro de Hansi Flick.

El atacante de Terrassa volvió al Barça en el verano de 2024 tras pasar por Croacia y Alemania y fue en la Bundesliga donde dejó huella, pues el Bayern de Múnich llevo tiempo detrás del catalán, que priorizó volver a casa al salir de RB Leipzig. Con contrato hasta 2030, su futuro parece bastante sólido y nada apunta a una salida próxima, aunque Sport informaba ayer que Deco y su agente mantuvieron una reunión para aclarar cualquier posible situación de cara al mercado de enero y más allá.

El futbolista no tiene intención de salir y el Barça tampoco de que salga, por lo que el Bayern de Múnich tendrá que seguir tirando de paciencia en caso de querer hacerse con sus servicios.

Pero por si hubiera algún tipo de duda, desde Alemania también han negado cualquier interés en el '10' del Barcelona, al menos de momento. Se ha encargado de hacerlo el periodista Christian Falk, periodista que sigue de primera mano la actualidad del Bayern de Múnich, desmintiendo así cualquier posible interés en Dani Olmo de cara al mercado de enero.

"El Bayern de Múnich no prepara, por ahora, ningún movimiento para fichar a Dani Olmo o Jules Koundé, en el mercado de invierno", ha dicho el informador germano. Y es que la situación del francés sí que se presta a más dudas ya que no está teniendo mucho protagonista en esta temporada.

Mientras que Dani Olmo ha participado en todos los partidos de esta campaña, bien sea como titular o saliendo desde el banquillo, donde ha dado ya cuatro asistencias aunque todavía no se ha estrenado como goleador, el francés se ha quedado tres partidos inédito, aunque en la última jornada de LaLiga volvió a jugar los 90 minutos frente al Getafe y en Champions disputó 17' ante el Galatasaray. Sin embargo, solo ha sido titular en tres ocasiones en LaLiga.

Por todo ello se ha especulado mucho con que esta podría ser su última campaña en el Camp Nou, aunque el futbolista renovó su contrato el año pasado hasta 2030. "No hay negociaciones en marcha ni planes para abordar ninguna de las dos operaciones en enero", ha reafirmado el periodista de Bild en su país, aunque no descartaría un posible movimiento de cara al próximo verano.

Olmo y Koundé siguen en el radar del Bayern

Que el Bayern de Múnich no tenga ahora mismo pensado hacer ningún movimiento por el catalán y el francés no quiere decir que no lo tengan en mente de cara a un futuro. De hecho, Sky Sports ya informó hace algunas semanas que el Bayern tendría un presupuesto de unos 90 millones de euros para intentar la operación por el atacante, y de hecho, el propio Falk reconoció que Olmo "puede seguir siendo una opción atractiva para el Bayern a largo plazo".

El Bayern de Múnich lleva siguiendo a Dani Olmo desde hace años, cuando militaba en el Dinamo de Zagreb y entonces se marchó al RB Leipzig, lo pudo ver más de cerca en la Bundesliga pero no tampoco pudo hacerse con él. Ahora se ha alejado hasta Barcelona pero sigue siendo un anhelo del club muniqués.

Koundé, no a ese precio

Algo similar sucede con Jules Koundé. El francés dejó el Sevilla en 2022 para marcharse al FC Barcelona aunque Falk ha desvelado que el Bayern de Múnich ya "intentó su fichaje antes de su llegada al fútbol español", es decir, antes de 2019 cuando con apenas 18 años firmó por el Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, la opción del galo está más fría ahora mismo que la del español, pues en el Bayern priorizan la llegadas de hombres de ataque teniendo en cuenta que la operación de Koundé se situaría entre los 80 y los 90 millones de euros, una cantidad que el club bávaro no está dispuesto a gastar en esa posición.