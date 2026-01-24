Así queda la clasificación de la Bundesliga tras el triunfo del Dortmund y la inesperada derrota del Bayern de Múnich en la jornada 19

La jornada 19 de la Bundesliga trajo este sábado un total de seis encuentros en los que hubo sorpresas como la derrota del líder, el Bayer de Múnich. Se enfrentaron, Leverkusen y Werder Bremen, Bayer Múnich y Augsburgo, Eintracht de Fráncfort y Hoffenheim, Heidenheim y Leipzig, Mainxz y Wolfsburgo, Union Berlin y Dortmund

La jornada 19 de la Bundesliga estuvo cargada de emoción este sábado 24 de enero con la disputa de un total de seis encuentros. Se vieron las caras en la decimonovena jornada de la Bundesliga Leverkusen y Werder Bremen, Bayer Múnich y Augsburgo, Eintracht de Fráncfort y Hoffenheim, Heidenheim y Leipzig, Mainxz y Wolfsburgo, Union Berlin y Dortmund.

Leverkusen 1-0 Weder Bremen

Un gol de Lucas Vázquez en el minuto 37, tras una pared, una irrupción dentro del área y un certero tiro cruzado del lateral español, impulsó este sábado la reacción del Bayer Leverkusen, ganador tras dos derrotas seguidas en la Bundesliga, antes de recibir el miércoles al Villarreal en la última jornada de la Liga de Campeones.

Bayern Múnich 1-2 Augsburgo

El Augsburgo se convirtió este sábado, en la decimonovena jornada de la Bundesliga, en el primer equipo en derrotar al Bayern en la Bundesliga al imponerse con justicia por 1-2 en la Allianz Arena. Los partidos del Bayern en lo que va de este año parecen tener una constante: el equipo sufre en los primeros tiempos y, este sábado ante el Augsburgo, no ha sido la excepción pese a que los bávaros se fueron al descanso con ventaja de 1-0 en el marcador. La diferencia hoy fue que el Bayern siguió sufriendo en la segunda parte y al final encajó la primera derrota.

Union Berlin 0-3 Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund aprovechó la derrota del Bayern Múnich y firmó una victoria contundente, 0-3 ante el Unión Berlín, con la que se colocó a ocho puntos del conjunto bávaro para volver a soñar con un título que todavía parece lejano. La derrota del Bayern Múnich ante el Augsburgo (1-2) dio una oportunidad inesperada a los hombres de Niko Kovac. Antes del inicio de la decimonovena jornada, la distancia entre ambos era de once puntos, una suma prácticamente insalvable para que el Dortmund se postulase como candidato al título.

Resultados de la jornada 19 de la Bundesliga

Clasificación actualizada de la Bundesliga