Celades y su posible último grito en el Cádiz: "Estamos en el camino, el equipo está creciendo"

El técnico catalán ya está cuestionado en el banquillo amarillo después de que aún no haya conseguido ganar en este inicio de campeonato. El duelo contra el Leganés podría dictar sentencia

El Cádiz recibe este sábado al Leganés con el objetivo de sumar su primera victoria y disipar las dudas en torno a su cuestionado técnico, Albert Celades, aprovechando la irregularidad del conjunto madrileño, que pondrá a prueba su capacidad de reacción tras encajar el pasado lunes su primera derrota del curso como local.

El conjunto de Celades, antepenúltimo de LaLiga Hypermotion con sólo 4 puntos fruto de otros tantos empates en las siete primeras jornadas, cerró septiembre con un único punto de doce posibles, el obtenido el pasado sábado en Tenerife (1-1) y que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Una mejoría que el conjunto gaditano intentará refrendar ante el Léganés, décimo con 11 unidades, en un encuentro que los de Albert Celades afrontarán con muchas bajas y la necesidad de trasladar al marcador algunos de los aspectos positivos mostrados en sus últimas actuaciones.

El análisis realizado por Celades apunta a una evolución en determinados momentos del juego, aunque los resultados no han acompañado esa mejoría. La regularidad durante los partidos y la eficacia en las áreas aparecen entre los aspectos que el Cádiz necesita mejorar para comenzar a remontar posiciones.

Además de los georgianos Iuri Tabatadze y Giorgi Gocholeishvili, que continúan lesionados, el técnico catalán tiene las bajas de los defensas Bojan Kovacevic y Kenan Toibibou, concentrados con Serbia y Comoras, respectivamente, y del mediocentro Dilan Zárate, incorporado a la selección española sub-20, por lo que deberá buscar alternativas.

Situación que contrasta con la del Leganés, que recuperará para la cita al tunecino Ismael Gharbi, el jugador sobre el que ha pivotado todo el juego ofensivo de los madrileños en este arranque de curso, tras cancelarse el amistoso que debía disputar este sábado con su selección ante Mali.

La duda reside en saber si Gharbi, que ya participó con normalidad en el entrenamiento del jueves, arrancará el partido desde el banquillo o como titular, en detrimento del camerunés Patrick Soko, el más incisivo de los pepineros en la derrota (0-2) encajada ante el Castellón.

Un encuentro en el que el Leganés careció del acierto necesario en la dos áreas, lastrado por los fallos del portero Luca Zidane, que propicio el primer tanto visitante con un fallido despeje, y Álvaro Morata, que desperdició nada más arrancar la contienda una clara ocasión para adelantar a los blanquiazules en el marcador.

Celades, tranquilo de que están en la senda correcta

El entrenador del Cádiz, Albert Celades, ha afirmado en la previa de este partido que "lo más importante es ganar" el encuentro de este sábado ante el Leganés, en el estadio JP Financial de la capital gaditana y aseguró que su equipo está "en el camino", a pesar de que todavía no conoce el triunfo en LaLiga Hypermotion.

Celades manifestó en rueda de prensa que el conjunto amarillo mantiene la confianza y la disposición para revertir la situación, ya que “está creciendo" y “no baja los brazos”.

El técnico del equipo cadista, que está en plaza de descenso tras siete jornadas, reconoció que la ausencia de victorias tiene consecuencias y que “cuando no se gana, la situación empeora". De cara al encuentro ante el Leganés, Celades destacó que se trata de un rival con una "buena plantilla" y recordó que ha firmado "partidos muy buenos" durante la temporada.

El entrenador del Cádiz, muy cuestionado por algunos sectores de la afición amarilla, consideró el duelo como un "reto" y una "motivación" para su equipo, y recalcó que ya han estudiado al conjunto madrileño y que llegan "preparados para conseguir la primera victoria"

Rubén Albés defiende a Morata

Errores que no impedirán, salvo sorpresa mayúscula, la presencia en el once inicial tanto de Zidane como de Morata, que todavía no ha anotado en los cuatro partidos que ha disputado con el equipo madrileño.

Unas cifras que no preocupan al preparador del Leganés, Rubén Albés, que recalcó que Morata tiene el "culo pelao" para sobreponerse a fallos como el que cometió ante el Castellón y revertir su gris arranque de curso.

"Si una cosa tiene Álvaro es el culo pelao de situaciones vividas. Álvaro va a ser un jugador importante en el Leganés y va a hacer goles con el Leganés. No tengo ningún tipo de duda", señaló Albés.

Confianza ciega que llevará al técnico pepinero a volver a situar al internacional español, que cumplirá 34 años este mes, en la punta de un ataque que completarán bien el tunecino Gharbi o el camerunés Soko.