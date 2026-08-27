Adama Traoré firma oficialmente por el Deportivo: los detalles del acuerdo

El club gallego ha hecho oficial la llegada del extremo, que vuelve a LaLiga y volverá a compartir vestuario con Aubameyang, formando una delantera que aumenta su calidad de cara a la presente temporada

Adama Traoré ya es nuevo jugador del Deportivo de A Coruña. El extremo llega como agente libre y regresa a España cuatro meses después, desde su etapa en el Barcelona. Además, el ex del West Ham supone el octavo fichaje del club gallego en este mercado, firmando grandes movimientos que ilusionan a Riazor. De esta manera, el internacional español cuenta las horas para debutar con el conjunto de Antonio Hidalgo en LaLiga.

El Deportivo de A Coruña ha firmado hasta el momento a Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen, Pierre-Emerick Aubameyang, Angeliño y el mencionado Adama Traoré. Antonio Hidalgo sigue sumando buenas noticias en cuanto a fichajes, sobre todo tras un arranque de temporada en LaLiga que ha dejado luces y sombras en el equipo, tras los empates ante el Elche y el Málaga.

Adama Traoré, refuerzo de lujo para Antonio Hidalgo

Adama Traoré llega al Deportivo tras una larga trayectoria en el fútbol de clubes, pasado por equipos como el Aston Villa, Middlesbrough, Wolves, Barcelona, Fulham y, por último, West Ham. No obstante, el extremo no viene de firmar sus mejores datos en sus anteriores etapas, alcanzando los 24 partidos la pasada temporada en la Premier League, algo que podría superar en LaLiga EA Sports si se adapta con rapidez al equipo gallego.

La adaptación puede ser mejor de lo esperado, sabiendo que Adama Traoré es conocedor de LaLiga por su pasado en el Barcelona. De esta manera, el internacional con España se reencontrará con Aubameyang, con el que coincidió en el conjunto culé en la campaña 2021-2022, con Xavi Hernández al frente del equipo azulgrana. Ambos podrían formar una gran delantera en el Deportivo de A Coruña esta temporada.

El Deportivo se refuerza con experiencia y calidad en ataque

Adama Traoré es también internacional absoluto con España. El extremo fue convocado por Luis Enrique para disputar el Mundial de 2022 en Qatar, con Luis Enrique al frente de 'La Roja', con el que llegó a disputar dos partidos durante el torneo. De la misma manera, entró anteriormente en las listas para disputar la UEFA Nations League y la Eurocopa de 2020, aunque con Luis de la Fuente perdió protagonismo.

El Deportivo de A Coruña se refuerza con un fichaje estrella como el de Adama Traoré, dando un salto de calidad a la plantilla y ofreciendo nuevas variantes. Antonio Hidalgo contará para los próximos partidos de LaLiga con otras opciones para la delantera, a la espera de la disponibilidad con la nueva incorporación, que lleva sin jugar un partido oficial desde el pasado dos de mayo, disputando 16 minutos ante el Brentford.

En este sentido, el Deportivo, que reactivó negociaciones con Lucas Vázquez, se medirá este domingo al Valencia en Riazor. La disponibilidad de Adama Traoré dependerá de su evolución en los entrenamientos de esta semana. Tras ello, Antonio Hidalgo considerará si puede tener minutos frente al cuadro de Carlos Corberán, aunque podría ser precipitado, ya que viene de estar casi cuatro meses sin disputar un partido de manera oficial.

El Deportivo anuncia el fichaje de Adama Traoré

De esta manera, el Deportivo, que tenía como objetivo a Adama Traoré, ha anunciado su fichaje de manera oficial:

Adama Traoré Diarra (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ​​25 de enero de 1996) se convierte en nuevo jugador del RC Deportivo hasta junio de 2028.

El nuevo extremo derecho del equipo azul y blanco llega a A Coruña respaldado por una dilatada experiencia internacional y una trayectoria desarrollada principalmente en el fútbol inglés. La temporada pasada, 2025-26, disputó 24 partidos de la Premier League y 4 de la FA Cup entre el West Ham y el Fulham FC.

Tras formarse en las categorías inferiores del FC Barcelona, ​​Adama Traoré debutó con el primer equipo, disputando 12 partidos con ellos. Posteriormente, su carrera se desarrolló en Inglaterra, donde jugó para el Aston Villa, el Wolverhampton Wanderers, el Fulham FC y el West Ham, entre otros equipos.

En total, el nuevo futbolista del Deportivist ha acumulado 271 apariciones en la Premier League, con 14 goles y 27 asistencias, además de experiencia en las principales competiciones europeas: 1 partido de la Champions League y 16 partidos de la Europa League, en los que marcó 2 goles y dio 2 asistencias.

Adama Traoré, internacional en las categorías inferiores de la selección española, ha vestido la camiseta de la selección absoluta en 8 ocasiones. Con su incorporación, Dépor suma a su proyecto un futbolista con amplia experiencia internacional, experiencia en otra de las grandes ligas europeas y acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes.