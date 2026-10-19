El mensaje de Leo Messi tras el pleno de su equipo en LaLiga Hypermotion

El Eldense hizo el nueve de nueve en los tres partidos con la estrella argentina como dueño

Tres de tres. Desde que se hizo oficial que Leo Messi se hacía cargo del Eldense, los alicantinos no sólo ganan sino que lo hacen remontando. En Valladolid, los de Javi Calleja volvieron a anotar un gol en los últimos instantes que confirmó la victoria por 2-3, como una semana antes habían conseguido ya ante el Córdoba (2-1).

A esos dos triunfos se une el que lograra ante el Oviedo (4-1) apenas unas horas después de que se hiciera oficial la compra. Aquel duelo lo vio Messi desde la concentración de la selección argentina y el jugador del Inter Miami ha demostrado seguir muy atento a todo lo que hace su nuevo club y ha mandado un mensaje a los jugadores tras su victoria en Pucela.

"Grandísimo todo el equipo otra vez, vamos", publicaba el internacional con la Albiceleste en su perfil de Instagram. La victoria del Eldense es importante, ya que hace tres jornadas estaba peleando por no entrar en los puestos de descenso y tras tres victorias consecutivas se ha situado con 14 puntos, a seis del descenso y a sólo cuatro de las plazas de 'play off' a Primera división.

Además, este próximo fin de semana se les presenta una opción 'asequible' para seguir sumando, ya que el conjunto de Calleja afrontará la próxima jornada a domicilio ante el Albacete, colista de LaLiga Hypermotion, en el estadio Carlos Belmonte.

Javi Calleja da la cara por sus jugadores

Si la felicidad de Messi es total, la de Javi Calleja tras ganar en Valladolid no se queda atrás. "Nos toca remontar y nos toca además, en un momento en el que nos puede haber hecho mucho daño el 2-2, dar nuestra mejor versión. (...) Siempre destaco de este equipo que no se rinde y lo lleva demostrando jornada a jornada", indica el preparador levantino, quien destacaba "el espíritu y el alma" que siempre se dejan sus jugadores en el campo.

El Eldense jugó con un futbolista más los últimos minutos, pero no se puso nervioso, afrontó ese tramo con madurez y paciencia hasta que encontró la forma de hacer daño y desequilibrar la igualdad. "Teníamos que mantener un poco la cabeza más fría, los pies en el suelo", admitía un Calleja que también creía que sus jugadores habían hecho méritos para acabar antes.

Con el cojunto de Elda apretando y el Valladolid defendiendo, Mariano Carmona, en la última jugada del encuentro, conectaba el pase de Olabarrieta, ya en el área pequeña, para dar la tercera victoria consecutiva a los suyos.