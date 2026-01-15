Arabia Saudí no se rinde: el Al-Ittihad insiste en fichar a Leo Messi con la oferta más importante de la historia

El presidente del Al-Ittihad vuelve a insistir en su sueño de fichar a Leo Messi, ofreciendo un contrato sin límites económicos ni de duración

La influencia de Leo Messi continúa generando un impacto global que trasciende ligas y continentes. Incluso lejos de Europa y de la MLS, su figura sigue siendo capaz de sacudir el mercado del fútbol internacional. En Arabia Saudí, uno de los principales impulsores de ese sueño es Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad, quien no oculta su deseo de ver al astro argentino vistiendo los colores amarillo y negro.

Una propuesta sin límites económicos

El dirigente saudí ha reiterado públicamente que el factor económico no sería un problema si Messi decidiera aceptar el reto de jugar en la Saudi Pro League. Según sus propias palabras, el Al-Ittihad estaría dispuesto a ofrecerle un contrato absolutamente flexible, tanto en duración como en salario, incluso con la posibilidad de un vínculo vitalicio.

Para Al Haili, contar con Messi no es una inversión financiera, sino una apuesta deportiva y simbólica. El presidente considera que la sola presencia del argentino elevaría el estatus del club y de la liga de forma inmediata.

El intento frustrado tras su salida del PSG

El interés no es nuevo. Tras finalizar su etapa en el Paris Saint-Germain en 2023, Messi recibió una oferta histórica procedente de Arabia Saudí. El Al-Ittihad llegó a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 1.400 millones de euros, lo que habría convertido al campeón del mundo en el futbolista mejor pagado de todos los tiempos.

Sin embargo, el argentino decidió rechazar aquella propuesta. La razón fue clara: priorizar a su familia y su calidad de vida. Finalmente, Messi optó por continuar su carrera en el Inter Miami, una decisión que, según el propio Al Haili, merece admiración y respeto.

Respeto y puertas abiertas

Lejos de mostrar resentimiento, el presidente del Al-Ittihad ha insistido en que su club mantendrá siempre abiertas las puertas para Messi. Considera que el argentino demostró que no todo se mide en dinero y que su elección estuvo guiada por valores personales.

Desde la visión del dirigente saudí, la llegada de Messi a Arabia supondría un impacto inmediato: “Con él, la liga se celebraría antes de empezar”, ha llegado a afirmar, convencido de que ningún otro futbolista tiene un peso comparable en la historia del deporte.

Messi y el crecimiento del fútbol saudí

Arabia Saudí ha logrado atraer a figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar, consolidándose como un nuevo polo del fútbol mundial. No obstante, para Al Haili, ninguna de esas incorporaciones alcanza el significado que tendría la llegada de Leo Messi, a quien considera el mejor jugador de todos los tiempos.

El objetivo no es solo deportivo, sino también estratégico: posicionar a la liga saudí como una competición de referencia a nivel global.

Presente definido, futuro incierto

A día de hoy, el futuro inmediato de Messi parece claro. El argentino renovó recientemente su contrato con el Inter Miami, extendiendo su vínculo hasta 2028, lo que prácticamente descarta cualquier movimiento a corto plazo.

Aun así, en Arabia Saudí no renuncian al sueño. Mientras Messi continúe en activo, su nombre seguirá alimentando ilusiones, titulares y ofertas sin precedentes. El Al-Ittihad mantiene viva la esperanza de que, en algún momento, el camino del astro argentino y el fútbol saudí vuelvan a cruzarse.

Porque cuando se trata de Leo Messi, ninguna posibilidad parece completamente cerrada.