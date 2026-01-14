El Fenerbahçe negocia el fichaje de N’Golo Kanté para reforzar su mediocampo

El futuro de N’Golo Kanté vuelve a sonar en el mercado de fichajes, con el Fenerbahçe decidido a llevar al mediocampista francés de regreso al fútbol europeo

El futuro de N’Golo Kanté vuelve a generar expectación en el mercado de fichajes. El mediocampista francés, actualmente en las filas del Al-Ittihad, podría cambiar de aires antes de que finalice la temporada y regresar al fútbol europeo, con el Fenerbahçe como principal candidato para hacerse con sus servicios en este mercado invernal.

Aunque su contrato con el club saudí se extiende hasta junio, la posibilidad de una salida anticipada ha comenzado a tomar fuerza, especialmente por el interés firme del conjunto turco en reforzar su mediocampo de cara a la segunda mitad del curso.

El Fenerbahçe acelera las negociaciones

Desde Turquía aseguran que el Fenerbahçe ha intensificado los contactos para incorporar al campeón del mundo. La directiva del club de Estambul considera que la experiencia y liderazgo de Kanté pueden ser determinantes para mantener el alto nivel competitivo en la Superliga turca, donde el equipo aspira seriamente al título.

Fuentes cercanas a la operación señalan que ya se han producido reuniones entre los representantes del futbolista y los dirigentes del club, quienes han presentado una propuesta contractual por dos temporadas y media. Las conversaciones continúan avanzando y se espera que en los próximos días se definan los detalles clave de la posible transferencia.

Kanté ve con buenos ojos el proyecto turco

A pesar de contar con una oferta de renovación por parte del Al-Ittihad, el centrocampista francés no descarta un cambio de escenario. La opción de competir nuevamente en Europa resulta atractiva para Kanté, quien considera que un regreso al máximo nivel podría ser determinante para sus aspiraciones internacionales.

El Fenerbahçe, reciente campeón de la Supercopa de Turquía, busca romper una larga sequía liguera que se extiende desde 2014, y la llegada de un jugador del calibre de Kanté sería una declaración de intenciones.

Un movimiento clave pensando en la selección francesa

Uno de los factores que más peso tiene en la decisión del jugador es la selección francesa. Kanté sigue en el radar de Didier Deschamps, y una mayor visibilidad competitiva en Europa aumentaría considerablemente sus opciones de formar parte de la lista para el próximo Mundial.

El mediocampista estuvo presente en la última concentración de Les Bleus y su regularidad podría resultar decisiva en los planes del seleccionador. Volver a una liga europea sería un paso estratégico en este sentido.

Experiencia contrastada al máximo nivel

A sus casi 35 años, N’Golo Kanté cuenta con un palmarés que avala su jerarquía: campeón del mundo en 2018, ganador de la Champions League con el Chelsea y campeón de la Premier League tanto con los ‘Blues’ como con el Leicester City. En la presente temporada ha disputado 22 partidos con el Al-Ittihad, aportando equilibrio y experiencia en el centro del campo.

Semanas decisivas para su futuro

Todo apunta a que los próximos días serán determinantes para definir el destino del internacional francés. Si las partes logran un acuerdo, el Fenerbahçe podría cerrar uno de los fichajes más importantes del invierno y Kanté tendría la oportunidad de relanzar su carrera en Europa antes de convertirse en agente libre.