Flamengo prepara la mayor bomba del Brasileirão con el regreso de Lucas Paquetá

Flamengo está cerca de cerrar la 'bomba' con un fichaje histórico que podría romper todos los récords del mercado brasileño

El Flamengo está muy cerca de protagonizar uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en el fútbol sudamericano. El club carioca ha iniciado conversaciones avanzadas con el West Ham United para concretar el regreso de Lucas Paquetá, una operación que, de cerrarse, marcaría un antes y un después en el mercado del Brasileirão.

La entidad rojinegra aspira a convertir al internacional brasileño en el fichaje más caro de la historia del campeonato, superando ampliamente las cifras abonadas en su día por jugadores como Gerson o Vitor Roque. Las cantidades que se manejan rondan los 40 millones de euros, incluyendo variables, una inversión sin precedentes en el fútbol local.

Paquetá quiere volver a casa

El deseo del futbolista es claro. A sus 28 años, Lucas Paquetá ve con muy buenos ojos regresar a Brasil tras una etapa irregular en Inglaterra. La complicada situación deportiva del West Ham, inmerso en la lucha por evitar el descenso en la Premier League, ha sido un factor determinante en su reflexión sobre el futuro.

A esto se suma la incertidumbre en el banquillo londinense, donde el proyecto deportivo vuelve a tambalearse. El mediapunta considera que un regreso al Maracaná le permitiría recuperar protagonismo, continuidad y confianza en un contexto que conoce bien.

Acuerdo con el jugador, falta el sí del West Ham

Según diversas fuentes cercanas a la negociación, Flamengo y Paquetá ya habrían alcanzado un acuerdo total en lo contractual, dejando únicamente pendiente la postura definitiva del club inglés. El West Ham, consciente de la importancia del jugador, duda entre retener a su principal referente ofensivo o aceptar una venta que aliviaría su situación financiera.

El brasileño es uno de los futbolistas más influyentes del equipo londinense esta temporada, con cuatro goles y una asistencia en menos de veinte partidos, además de ser el principal generador de juego en ataque.

Un traspaso con efecto dominó

La posible salida de Paquetá no solo tendría impacto en Inglaterra y Brasil. El movimiento podría abrir la puerta a un intercambio indirecto de piezas, ya que el West Ham sigue muy de cerca a Gonzalo Plata, actualmente en Flamengo. La buena relación entre ambos clubes facilitaría un escenario en el que el ecuatoriano pusiera rumbo a la Premier League.

En el club brasileño no descartan su salida, especialmente tras varios episodios extradeportivos que han generado debate interno. La marcha de Plata ayudaría a equilibrar cuentas y facilitaría la llegada del exjugador del Milan y el Lyon.

Rechazó a la Premier por el Maracaná

En las últimas semanas, Paquetá también recibió propuestas de otros clubes ingleses, incluido el Tottenham, con ofertas incluso superiores en lo económico. Sin embargo, el futbolista fue tajante: su prioridad es volver a Flamengo.

Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el mediocampista considera que regresar a Brasil, ser protagonista en el equipo más potente del continente y compartir vestuario con figuras como De Arrascaeta o Jorginho, puede ser clave para asegurar su presencia con la selección.

Horas decisivas para una operación histórica

Las próximas horas serán determinantes para cerrar una negociación que puede cambiar el panorama del fútbol sudamericano. Flamengo confía en alcanzar un acuerdo definitivo y convertir a Lucas Paquetá en el gran estandarte de su proyecto deportivo.

Si nada se tuerce, el regreso del hijo pródigo al Maracaná está más cerca que nunca.