Gabigol, a un paso de volver a casa: Santos avanza por su fichaje a préstamo

El Santos FC acelera gestiones para concretar el regreso de Gabigol a Vila Belmiro, en una operación que podría marcar el mercado de fichajes de 2026

El Santos FC comienza la temporada 2026 con un panorama renovado y señales claras de ambición deportiva. La dirigencia del club paulista ha tomado decisiones estratégicas que apuntan tanto a la estabilidad institucional como al fortalecimiento del plantel. Entre los movimientos más destacados aparece la renovación contractual de Neymar y el avance de negociaciones para concretar el regreso de Gabriel “Gabigol” Barbosa, una de las figuras más queridas por la afición.

Neymar extiende su vínculo y lidera el nuevo ciclo

La continuidad de Neymar representa una de las noticias más importantes para el Peixe. El atacante, de 32 años, amplió su contrato hasta finales de 2026, cuando inicialmente se esperaba que su permanencia fuera solo por algunos meses más. Este acuerdo, que se cerró tras semanas de conversaciones, brinda tranquilidad deportiva y refuerza la imagen del club de cara a competiciones como la Copa Sudamericana.

Pese a haber atravesado una temporada marcada por lesiones —incluida una cirugía en la rodilla izquierda—, el exjugador del Barcelona logró completar el año siendo determinante. En 28 partidos, aportó 11 goles y cuatro asistencias, además de cumplir un rol clave para evitar el descenso y asegurar la clasificación internacional. Neymar optó por seguir en Santos a pesar de rumores que lo vinculaban con Europa o la MLS, con el objetivo de demostrar que aún puede ser líder de la selección brasileña rumbo al Mundial de 2026.

Gabigol, cada vez más cerca de volver a casa

Mientras Neymar asegura continuidad, otro nombre histórico podría regresar a Vila Belmiro. Santos mantiene conversaciones avanzadas con Cruzeiro para incorporar a Gabigol a préstamo por toda la temporada 2026. La operación depende en gran medida del deseo del futbolista, quien ha manifestado su intención de volver al club que lo vio crecer.

Uno de los puntos centrales de la negociación es el reparto del salario, que ronda los 2.5 millones de reales mensuales. Ambas instituciones trabajan para dividir ese monto, lo que ha permitido destrabar una operación que parecía compleja. En Cruzeiro, el delantero perdió protagonismo bajo la conducción de Tite, lo que aceleró su salida pese a tener contrato vigente hasta 2028.

Un refuerzo deseado y una apuesta estratégica

El posible regreso de Gabigol no responde solo a una cuestión emocional. Para Santos, se trata de una decisión calculada, alineada con un plan financiero estricto que prioriza la sostenibilidad económica. La dirigencia también evalúa salidas de jugadores y oportunidades en mercados como el de Estados Unidos, con el objetivo de equilibrar las cuentas.

En su paso reciente por Cruzeiro, Gabigol disputó 49 encuentros, anotó 13 goles y repartió cuatro asistencias, aunque su rendimiento fue irregular y quedó opacado por la aparición de Kaio Jorge. Tras haber sido catalogado como una de las grandes decepciones del Brasileirao 2025, el atacante busca relanzar su carrera en un entorno familiar.

Un legado que ilusiona a la hinchada

De concretarse el acuerdo, será el tercer ciclo de Gabigol en Santos. Surgido de sus inferiores, brilló entre 2013 y 2016, y regresó en 2018 para convertirse en máximo goleador del campeonato con 18 tantos. En más de 200 partidos, superó los 80 goles y levantó títulos estaduales, dejando una huella imborrable.

Con Neymar como bandera y la posible vuelta de Gabigol, la expectativa crece en la Baixada Santista. La dirigencia apuesta a un proyecto audaz que combina figuras, control financiero y ambición deportiva para hacer de 2026 una temporada memorable.