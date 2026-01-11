Maximilian Ibrahimović seguirá los pasos de su padre y jugará en el Ajax

El apellido Ibrahimović vuelve a hacer ruido en Ámsterdam con la inminente llegada de Maximilian al Ajax, en una operación que une pasado y futuro

El nombre Ibrahimović vuelve a ocupar titulares en los Países Bajos. Esta vez no es Zlatan quien acapara los focos, sino su hijo Maximilian Ibrahimović, que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam. El joven atacante sueco llegará procedente del AC Milan en calidad de cedido, con una opción de compra incluida en el acuerdo, según informaron el periodista Fabrizio Romano y el diario neerlandés De Telegraaf.

El fichaje tiene un fuerte componente simbólico. Más de dos décadas después de que Zlatan iniciara su camino hacia la élite desde Ámsterdam, otro miembro de la familia Ibrahimović vestirá la histórica camiseta del Ajax, despertando recuerdos imborrables entre los aficionados del Johan Cruyff Arena.

Una operación pensada para el crecimiento

La fórmula elegida es habitual en jugadores jóvenes con proyección. El acuerdo contempla una cesión inicial de seis meses con una opción de compra fijada en 3,5 millones de euros. Además, el Milan se ha reservado un porcentaje de una futura venta, señal inequívoca de la confianza que el club italiano deposita en el potencial del futbolista nacido en 2006.

Desde ambas instituciones consideran que la operación es beneficiosa para todas las partes. El Ajax refuerza su apuesta por el talento joven, mientras que el Milan permite que Maximilian gane minutos y experiencia en un entorno ideal para su desarrollo.

El Ajax y su apuesta por la juventud

El conjunto de Ámsterdam vuelve a mirar a la cantera y al talento emergente como base de su proyecto deportivo. La Eredivisie, conocida por su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar futbolistas jóvenes, aparece como el escenario perfecto para que Maximilian Ibrahimović consolide su crecimiento lejos de la presión que supone competir en la élite del fútbol italiano.

La idea inicial es que el extremo sueco entrene de forma regular con el primer equipo del Ajax, aunque dispute minutos con el filial, que milita en la Segunda división neerlandesa.

Los números de Maximilian Ibrahimović

Antes de este movimiento, Maximilian dejó buenas sensaciones en el Milan Futuro, el equipo sub-21 del club rossonero. Esta temporada ha participado en 16 encuentros, firmando cinco goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan una evolución constante.

Desde su llegada al Milan en 2022, procedente del Hammarby sueco —club del que Zlatan posee el 23,5%—, ha pasado por las categorías sub-17, sub-18, sub-19 y el filial, acumulando experiencia y madurez competitiva.

El inevitable recuerdo de Zlatan

La llegada de Maximilian despierta comparaciones inevitables. Zlatan Ibrahimović fichó por el Ajax en la temporada 2001/02 y fue en Ámsterdam donde el mundo empezó a descubrir su talento. Uno de los momentos más recordados de aquella etapa fue su gol antológico ante el NAC Breda, una jugada llena de regates que aún hoy forma parte de la historia del club.

Sin embargo, en el Ajax son conscientes del peso del apellido y apuestan por permitir que el joven sueco trace su propio camino, sin comparaciones constantes.

Ilusión y futuro en el horizonte

El regreso del apellido Ibrahimović al Ajax no solo apela a la nostalgia, sino que genera expectación e ilusión. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Maximilian aterrizará en Ámsterdam en las próximas horas para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato.

El tiempo dirá si logra escribir capítulos tan memorables como los de su padre, pero su llegada ya ha conseguido algo importante: devolver al Ajax al centro de una historia que combina memoria, talento joven y proyección de futuro.