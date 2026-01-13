Timo Werner deja el RB Leipzig y pone rumbo a la MLS

Timo Werner está a punto de cerrar su etapa en el RB Leipzig y dar el salto a la MLS con los San Jose Earthquakes, buscando relanzar su carrera

El futuro de Timo Werner apunta lejos de Europa. El delantero alemán está muy cerca de poner fin a su segunda etapa en el RB Leipzig para iniciar una nueva aventura en la Major League Soccer (MLS). A sus 29 años, el atacante habría tomado la decisión de abandonar la Bundesliga durante el mercado invernal y poner rumbo a Estados Unidos, donde todo indica que vestirá la camiseta de los San Jose Earthquakes.

Diversos medios internacionales coinciden en que el acuerdo está muy avanzado y solo faltan detalles formales para que se haga oficial una operación que marcará un punto de inflexión en la carrera del futbolista.

San Jose apuesta fuerte por el delantero alemán

En California, Werner llegaría con un rol protagonista. Los San Jose Earthquakes planean inscribirlo como Designated Player, una categoría reservada para futbolistas franquicia cuyo salario supera el límite salarial habitual de la MLS. Se trata de una clara declaración de intenciones por parte del club, que busca dar un salto competitivo tras una temporada irregular.

La franquicia estadounidense necesita reforzar su ataque tras la salida de nombres importantes como Josef Martínez y la pérdida de peso ofensivo de Cristian Espinoza. En este contexto, la llegada de un jugador con la experiencia internacional de Werner se interpreta como una apuesta ambiciosa tanto a nivel deportivo como mediático.

Una salida motivada por la falta de protagonismo

Aunque Timo Werner tiene contrato con el RB Leipzig hasta el verano de 2026, su continuidad estaba seriamente cuestionada. En la presente temporada, su participación ha sido mínima, con apenas 13 minutos disputados en tres apariciones, una cifra que refleja claramente su escaso protagonismo en los planes del cuerpo técnico.

Tras varias semanas de conversaciones, el delantero habría optado de manera consciente por cambiar de escenario y aceptar el desafío estadounidense, convencido de que necesita continuidad y confianza para relanzar su carrera.

De promesa europea a nuevo reto en la MLS

Hace algunos años, Werner era considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su explosión en la Bundesliga, sumada a su paso por la Premier League con Chelsea y Tottenham, y su condición de campeón de la Champions League, lo colocaron en la élite del fútbol mundial.

Ahora, su posible desembarco en la MLS se suma a la creciente lista de futbolistas europeos que han decidido probar suerte en Estados Unidos. La liga norteamericana ha dejado de ser únicamente un destino de retiro y se ha convertido en una plataforma atractiva para jugadores que buscan un nuevo impulso competitivo.

Detalles contractuales y plazos oficiales

La operación no podrá cerrarse de manera oficial hasta el 31 de enero, fecha en la que se abre la ventana de transferencias de la MLS. A partir de ese momento, San Jose podrá registrar al jugador y formalizar un contrato de larga duración, acorde a su estatus de jugador franquicia.

En Leipzig, Werner aún tenía derecho a percibir una cantidad cercana a los cinco millones de euros correspondientes a los últimos meses de su vínculo, una cifra que contrasta con el importante esfuerzo económico que asumirá el club estadounidense.

Un nuevo comienzo lejos de Europa

Si no se produce un giro inesperado, Timo Werner iniciará en breve un nuevo capítulo en su carrera profesional. Lejos de la presión del fútbol europeo, el delantero alemán buscará reencontrarse con su mejor versión y convertirse en una de las referencias ofensivas de la MLS.