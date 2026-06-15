Haaland se deshace en elogios hacia Pep Guardiola: "Hace que todos sean mejores"

El delantero de Noruega debuta este miércoles ante Irak en el Mundial 2026 recordando el legado de Pep Guardiola y confesando que jugar una Copa del Mundo "es con lo que sueñas". Acompañado por Odegaard y Sorloth y encuadrado en un grupo durísimo con Senegal y Francia, el '9' asume que "la gente espera cosas de nosotros y de mí"

Haaland será una de las estrellas de Noruega en el Mundial 2026, que debutará el próximo miércoles a las 00:00 (hora española) ante Irak. Mientras tanto, el delantero de 25 años ha querido recordar, desde la concentración, la figura de Pep Guardiola y el legado que deja en el Manchester City diez años después de su llegada. El exjugador del Borussia Dortmund no tiene dudas de su grandez: "Miren su historial".

Por otro lado, Haaland ha hablado en los días previos al debut de Noruega en el Mundial, dónde contará con otros compañeros de la talla de Odegaard y Sorloth. El delantero del Manchester City ha afirmado que "tener la oportunidad de representar a tu país en una Copa del Mundo es especial". El combinado de Ståle Solbakken no lo tendrá nada fácil, ya que se medirá en fase de grupos a Irak, Senegal y Francia.

Haaland se emociona antes del gran salto de Noruega en el Mundial: "Es con lo que sueñas"

En una entrevista con Daily Mail, Haaland ha reconocido sus sentimientos previos al estreno de Noruega en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: "Es una sensación increíble. Algo en lo que he pensado durante mucho tiempo... He crecido como cualquier otro fan, en casa con amigos y familiares viendo la televisión. Ahora es diferente porque estoy aquí, seré parte de ello. Eso es con lo que sueñas".

Noruega se clasificó al Mundial 2026 tras dos goleadas en en el parón de selecciones del pasado mes de noviembre, firmando dos 4-1 ante Italia y Estonia, confirmando su candidatura al torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Por ello, los de Stale Solbakken llegan con el sueño de todo un país, pero afrontando una fase de grupos de gran dificultad, pero con la oportunidad de entrar en dieciseisavos de final.

Haaland: "La gente espera cosas de nosotros y de mí"

Además, Haaland alabó a la selección que tiene Noruega: "Tenemos un gran grupo de jugadores que han pasado juntos, así que nos conocemos muy bien y disfrutamos jugando juntos. Eso es importante. Noruega no se ha clasificado durante mucho tiempo, así que tener la oportunidad de representar a tu país en una Copa del Mundo es especial".

El delantero del Manchester City apunta que jugar un Mundial es "lo que quieres como jugador. La gente espera cosas de nosotros y de mí. Eso es normal. Solo me concentro en mi trabajo y trato de cumplir". Por ello, el camino hacia la historia empieza este miércoles, al que llegan tras dos amistoso en este mes de junio que han acabado en empate y victoria, frente a Marruecos y Suecia, respectivamente.

Haaland elogia la carrera de Guardiola: "Miren su historial. No es normal"

Por otra parte, Haaland ha hablado de Pep Guardiola, que confirmó su salida del Manchester City a final de temporada. El delantero de la selección de Noruega no tiene dudas en la grandeza del técnico catalán: "Miren su historial. No es normal. En Barcelona, en el Bayern, en el City, la forma en que juegan sus equipos, los récords, los trofeos".

Haaland destaca el trabajo de Guardiola, que podría firmar por la selección de Italia, en el día a día: "Pero para mí también es como él trabaja día a día. Los detalles, la forma en que mejora a los jugadores. Él hace que todos sean mejores. Eso es lo más importante". El catalán deja un legado en el Manchester City que parece que recogerá Enzo Maresca, el elegido para llegar al banquillo del Etihad para asumir el papel de sustituir al de Santpedor.