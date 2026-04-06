El acierto de Toni Muñoz y los cuatro fichajes que han cambiado por completo el rumbo del Getafe rozando ya Europa

El Getafe CF ha cambiado por completo su dinámica en esta segunda vuelta, Martín Satriano, Luís Vázquez, Zaid Romero y Sebastian Boselli llegaron en enero para sacar al equipo de la zona baja y ahora, tras ganar al Athletic Club, los azulones están a un paso de los puestos europeos

El Getafe CF está firmando una segunda vuelta muy destacada en el campeonato de LaLiga EA Sports. Cuando se abrió el mercado de fichajes de invierno, el conjunto madrileño estaba en una situación complicada, rozando los puestos de descenso y con una dinámica de resultados negativos que obligaba a la entidad a tomar decisiones en los despachos. La dirección deportiva buscó soluciones para mejorar el nivel competitivo de la plantilla de forma inmediata. La apuesta del director deportivo, Toni Muñoz, consistió en incorporar a cuatro jugadores que han encajado perfectamente en las necesidades del bloque: Martín Satriano, Luís Vázquez, Zaid Romero y Sebastian Boselli.

Es importante destacar la naturaleza y el esfuerzo económico de estas incorporaciones. El club realizó una apuesta fuerte para contratar en propiedad al delantero uruguayo Martín Satriano. El atacante llegó inicialmente cedido por el Olympique de Lyon, pero el Getafe ya ha ejecutado su opción de compra, cerrando el traspaso definitivo por una cifra de 6,5 millones de euros. Por otro lado, la dirección deportiva cerró las cesiones hasta final de temporada de tres futbolistas con mucha proyección: el delantero argentino Luís Vázquez, procedente del Anderlecht belga, y los defensores Zaid Romero (llegado desde Estudiantes de La Plata) y Sebastián Boselli (procedente de River Plate).

Solidez defensiva y goles de la dupla atacante ante el Athletic

La adaptación de estos cuatro futbolistas a los esquemas del equipo ha sido clave para entender la mejoría en la clasificación general. En la parcela defensiva, la llegada de los centrales Zaid Romero y Sebastián Boselli ha aportado la seguridad que le faltaba al equipo. El bloque ahora encaja menos goles y muestra un orden táctico mucho mayor durante los partidos. Ambos jugadores han demostrado una gran contundencia física, algo fundamental para el estilo de juego que requiere el Getafe en este tramo de la competición.

En el ataque, el impacto ha sido total. La pareja formada por Martín Satriano y Luís Vázquez ha solucionado la falta de efectividad que el equipo acusaba en la primera vuelta del campeonato. Este buen rendimiento quedó confirmado este pasado fin de semana en el estadio Coliseum con la firme victoria por 2-0 frente al Athletic de Bilbao. Fue un partido redondo para los nuevos fichajes, ya que tanto Martín Satriano como Luís Vázquez fueron los autores de los goles que dieron los tres puntos al equipo madrileño. La puntería de los dos delanteros permitió superar a un rival directo y confirmar que el Getafe tiene ahora una de las delanteras más en forma de la categoría.

A tres puntos de Europa y a cuatro de la quinta plaza que ahora mismo es de Champions

Con este último triunfo en casa, el Getafe acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos disputados, una estadística que confirma su gran estado de forma. La planificación diseñada durante el mercado de enero ha funcionado y los resultados permiten a la afición mirar hacia la parte alta de la tabla. El objetivo de la permanencia matemática ya se da por conseguido de forma virtual, por lo que el equipo afronta el calendario restante sin la presión de la zona de descenso.

Los números actuales son muy claros respecto a las aspiraciones del club: el Getafe está situado a solo tres puntos de las plazas que dan acceso a la Europa League. La ambición del grupo es alta, ya que el equipo se encuentra a tan solo cuatro puntos de la quinta plaza que actualmente ocupa el Real Betis. Esta posición es especialmente relevante, ya que otorga de momento el derecho a disputar la próxima edición de la Champions League.

El trabajo de Toni Muñoz en los despachos, con la inversión de 6,5 millones por Satriano y las cesiones estratégicas de Vázquez, Romero y Boselli, ha permitido al Getafe CF pasar de pelear por la salvación a luchar por regresar a las competiciones europeas. El reto del equipo es mantener esta regularidad en las jornadas que quedan para certificar un éxito deportivo que parecía muy difícil hace solo unos meses.