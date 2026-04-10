Iván Martín, el factor oculto que amenaza al Real Madrid en el Bernabéu

El Girona FC visita al Real Madrid en un duelo importante por la permanencia en LaLiga, y lo hace con un nombre propio que ha ganado peso en las últimas semanas: Iván Martín. El centrocampista bilbaíno llega en uno de sus mejores momentos de la temporada y apunta a ser una de las claves del partido en el Santiago Bernabéu

La jornada 31 de LaLiga, que tendrá una estética retro, enfrenta a un Real Madrid obligado a ganar para seguir en la pelea por el título y a un Girona que busca certificar la permanencia cuanto antes. En ese contexto, la figura de Iván Martín emerge como uno de los grandes argumentos del conjunto de Míchel Sánchez.

Un regreso al once, que lo cambia todo

Iván Martín ha recuperado protagonismo en el tramo más decisivo del curso. Tras su regreso al once, fue determinante en la victoria frente al Villarreal, un resultado clave en la lucha por la permanencia, fijada por el cuerpo técnico gerundense en los 42 puntos.

Su impacto no se limita a sensaciones. Los datos reflejan su importancia estructural dentro del equipo: es el jugador del Girona con más partidos en LaLiga esta temporada, con 28 encuentros, supera los 2.000 minutos disputados y es uno de los capitanes del vestuario rojiblanco. Más allá del volumen, su influencia se traduce directamente en el juego del equipo.

Un centrocampista total: números de élite en LaLiga

El rendimiento de Iván Martín no solo destaca dentro del Girona, sino también en comparación con otros centrocampistas de LaLiga.

Sus cifras lo sitúan entre los mejores del campeonato:

6º en carreras progresivas (46)

9º en pases completados (más de 1.000)

8º en duelos ofensivos

3º jugador que más balones recibe en salida de balón

Estos registros lo colocan por delante de nombres consolidados del campeonato, lo que explica su peso en el sistema del Girona. Cuando juega, su rol es claro: es el motor del equipo. Organiza, rompe líneas, recupera y genera ventajas.

Clave en ataque y también en defensa

El partido ante el Villarreal fue un ejemplo perfecto de su impacto. Iván Martín participó directamente en el gol del triunfo con un pase al espacio que acabó en el tanto en propia puerta de Pau Navarro.

Pero su aportación no se queda ahí. También destaca en tareas defensivas, siendo uno de los jugadores con más acciones exitosas de recuperación dentro de la plantilla. Esa capacidad para influir en todas las fases del juego lo convierte en una pieza difícil de neutralizar.

El Bernabéu, un escenario que ya conoce

Iván Martín no llega al Bernabéu sin referencias. El centrocampista ya sabe lo que es ganar al Real Madrid, tras participar en la histórica victoria del Girona por 4-2 en la temporada 2022/23, la última lograda por el conjunto gerundense ante los blancos.

Además, el contexto invita a pensar en un encuentro donde su perfil puede ser determinante. El Girona necesitará controlar el ritmo del juego y minimizar pérdidas ante un rival que castiga cada error, donde las rotaciones por la vuelta de cuartos en Champions atraerán a jugadores con menos rodaje en el Madrid. Ahí es donde Iván Martín puede marcar la diferencia.

A las puertas de hacer historia en el Girona

El partido en el Santiago Bernabéu también tiene un valor simbólico para el jugador. Con 155 encuentros disputados con el club, está a solo dos partidos de entrar en el top 15 histórico del Girona.

De esta forma, Iván Martín buscará seguir aprovechando titularidades, donde el reciente recuerdo de febrero, cuando ganaron al Barcelona en Montilivi con el bilbaíno como titular, podrá seguir como amuleto en un jugador que marca diferencias.