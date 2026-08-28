"Jefté no es un extremo" : El plan de De la Barrera para sacar su mejor versión

Jefté llegó a Las Palmas para ser el '9' que el equipo llevaba tiempo buscando, pero sus primeros minutos han llegado desde la banda. De la Barrera tiene claro que no es un extremo y estudia cómo aprovechar su capacidad para atacar el área y asociarlo con Jesé

La llegada de Jefté a Las Palmas tenía un objetivo evidente: poner solución a una de las necesidades que el conjunto amarillo arrastraba desde hacía tiempo, encontrar un delantero capaz de vivir cerca del área y convertir en goles las ocasiones del equipo. Sin embargo, sus primeros pasos en el equipo han dejado una imagen diferente.

El atacante ha comenzado sus apariciones partiendo desde una de las bandas, aunque Rubén de la Barrera no lo considera un extremo al uso. El técnico entiende que puede ocupar ese espacio de partida, pero sus características hacen que su fútbol tenga sentido cuando consigue acercarse al área. "Para mí Jefté no es un extremo. Puede partir desde el exterior, pero su presencia ahí no dará lo mismo que Rafa o Iván, que son extremos específicos", explicó el entrenador, marcando diferencias entre el nuevo fichaje y los jugadores acostumbrados a actuar abiertos. La cuestión ahora es cómo encontrar la fórmula que permita aprovechar todo su potencial.

Un delantero con el gol entre ceja y ceja

Aunque todavía ha tenido pocos minutos en posiciones próximas a la portería rival, Jefté ya ha dejado claro qué puede ofrecer al equipo. De la Barrera destaca especialmente su compromiso cuando Las Palmas no tiene el balón y, sobre todo, su obsesión por encontrar el camino hacia el gol. "Nos da cosas importantes, porque defensivamente es un chico implicado y a la vez piensa de forma constante en el gol. Él juega para hacer goles", señaló el técnico.

Su actuación en Ceuta, pese a no terminar con un tanto, fue una buena muestra de ello. El delantero consiguió generar situaciones de peligro y demostró que tiene recursos para aparecer en zonas de remate. Ahora el reto para Las Palmas es conseguir que esas apariciones se produzcan cada vez más cerca de la portería.

Jefté y Jesé, una pareja que gana enteros

Una de las alternativas que más posibilidades abre es la convivencia entre Jefté y Jesé en el frente de ataque. Dos jugadores con características diferentes que, según De la Barrera, pueden complementarse sin necesidad de ocupar los mismos espacios. "Jesé y Jefté son dos jugadores muy complementarios, con independencia de los espacios que ocupe cada uno", afirmó.

Ahí puede estar precisamente una de las claves. Jefté tiene capacidad para comenzar abierto, aprovechar su potencia y terminar atacando zonas interiores, mientras que Jesé puede retrasar su posición, moverse entre líneas y aparecer por otros sectores del último tercio. En lugar de competir por un único puesto, ambos podrían repartirse el terreno y generar más alternativas para la defensa rival.

Iván Jaime aumenta todavía más la competencia

A ese abanico ofensivo se ha sumado ahora Iván Jaime, cuyo fichaje aumenta todavía más las posibilidades de Las Palmas en ataque. El malagueño aporta talento con balón y capacidad para desequilibrar, justo algunas de las cualidades que De la Barrera espera incorporar rápidamente al equipo. "No tendrá problemas para adaptarse. Necesitamos que se integre lo antes posible", explicó el entrenador, que espera del nuevo jugador "alternativas, balón, desequilibrio".

Con más piezas y perfiles diferentes, el ataque amarillo gana recursos, aunque también obliga a cada futbolista a encontrar su espacio. En el caso de Jefté, las primeras jornadas han dejado una pista importante: su sitio no tiene por qué estar pegado a la banda. Puede comenzar desde fuera, sí, pero su verdadero valor aparece cuando tiene libertad para acercarse al área. Y ahí es donde Las Palmas espera encontrar al delantero que llevaba tiempo buscando.