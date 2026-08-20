Álex Suárez, sobre jugar en Ceuta en plena crisis: “Si nos mandan allí es porque habrá total seguridad”

El partido entre la AD Ceuta y Las Palmas llega marcado por la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Álex Suárez, capitán del conjunto canario, se ha pronunciado sobre el encuentro y ha defendido que, si se juega, será porque “la seguridad está garantizada”

La situación que atraviesa Ceuta sigue estando muy presente a las puertas del partido entre la AD Ceuta y la UD Las Palmas. La crisis migratoria que vive la ciudad autónoma ha generado dudas alrededor del encuentro de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, aunque parece ser que el conjunto canario está tranquilo. Álex Suárez, uno de los capitanes amarillos, ha sido claro con el mensaje: si el partido se disputa, será porque existen garantías suficientes. “Si nos mandan a jugar allí, es porque va a haber total seguridad y se va a jugar un partido de fútbol con total garantía”, explicó este jueves el central grancanario en rueda de prensa.

Suárez reconoció que conoce la situación que se está viviendo en la ciudad. “Me dicen que la cosa está complicada”, afirmó, aunque quiso separar el contexto social del compromiso deportivo que espera al equipo de Rubén de la Barrera.

La ciudad continúa inmersa en una situación excepcional después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. En las últimas semanas se han reforzado los dispositivos de seguridad y este mismo jueves se ha llevado a cabo el traslado de alrededor de 1.700 personas que permanecían en la playa de El Trampolín hacia espacios temporales de acogida.

Además, el contexto ya ha tenido repercusión directa en el fútbol. El estadio Alfonso Murube se ha convertido en uno de los principales altavoces de la reivindicación de la ciudad y la afición prepara para el encuentro frente a Las Palmas distintos mensajes de apoyo a Ceuta. LaLiga, de hecho, ha autorizado que los futbolistas del conjunto caballa luzcan antes del partido camisetas con el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”.

Las Palmas quiere mantener su buen inicio

En lo estrictamente deportivo, el conjunto amarillo llega a la cita con confianza después de comenzar la temporada con victoria. Las Palmas se impuso al Albacete por 2-1 gracias a un gol de Sandro en el tiempo añadido, aunque el equipo fue consciente de que tuvo ocasiones para haber cerrado antes el encuentro. “Tenemos ganas de demostrar que estamos construyendo un gran camino. Contra el Albacete nos faltó cerrar el partido antes, pero nos estamos divirtiendo con el nuevo sistema e iremos mejorando la eficacia”, señaló Suárez. El central espera que el equipo pueda prolongar esas buenas sensaciones en el Alfonso Murube y conseguir la que sería su segunda victoria consecutiva.

Uno de los aspectos que también quiso destacar el capitán fue la irrupción de los jóvenes de la cantera. Entre ellos está Rafa Cruz, que con solo 16 años ya ha comenzado a tener protagonismo con el primer equipo. Suárez aseguró que tiene al joven futbolista “apadrinado” y no dudó en pronosticarle un futuro importante: “Será un gran futbolista”.

La presencia de jugadores tan jóvenes forma parte de un proyecto que Las Palmas pretende construir sin perder de vista su gran objetivo: regresar a Primera División. “El ascenso es lo que todos queremos, es nuestra ambición”, reconoció el central. Eso sí, Suárez quiso rebajar las prisas y recordó que el camino en Segunda es largo: “Tenemos que ir paso a paso y conseguir primero los 50 puntos que garantizan la permanencia. La competición nos pondrá después donde tengamos que estar”.

El primer paso será este sábado en Ceuta, en un partido que estará marcado inevitablemente por la situación que atraviesa la ciudad. Desde Las Palmas, el mensaje es claro: confianza en que las autoridades garanticen la seguridad y concentración absoluta en el fútbol.