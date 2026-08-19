Nicholas Opoku ya piensa en grande con Las Palmas: “Quiero hacer historia”

Nicholas Opoku ya está listo para su nueva aventura en la UD Las Palmas. El internacional ghanés, presentado este miércoles, llega para reforzar el eje de la defensa y no esconde su ambición: “Mi sueño era jugar en la liga española”

Nicholas Opoku ya conoce de primera mano lo que significa ser jugador de la UD Las Palmas. El central ghanés fue presentado este miércoles como nuevo futbolista amarillo después de superar el reconocimiento médico y completar su primer entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

A sus 29 años, aterriza en Gran Canaria con un objetivo ambicioso: cumplir el sueño de jugar en España y ayudar al equipo a regresar a Primera División. “Mi sueño era jugar en la liga española; llego aquí para ayudar y hacer historia juntos, para luchar desde el primer día hasta el final”, aseguró el defensa durante su presentación. Opoku, que todavía no se expresa en español y realizó sus declaraciones en inglés, se definió como un futbolista “fuerte, trabajador y muy rápido” y aseguró encontrarse en condiciones para competir desde el primer momento.

Un refuerzo con experiencia para De la Barrera

La llegada del internacional ghanés es una nueva pieza para la defensa del proyecto de Rubén de la Barrera. Opoku procede del Kasımpaşa turco y anteriormente pasó por equipos como Udinese, Amiens y Club Africain, donde conquistó la Copa de Túnez.

El central llega además después de que Las Palmas haya arrancado la temporada con victoria. El conjunto amarillo llegó por 2-1 al Albacete en el Estadio de Gran Canaria, gracias a un gol de Sandro Ramírez en el tiempo añadido, un estreno que ha alimentado las expectativas de un equipo que parte con el objetivo de pelear por el ascenso. Opoku, sin embargo, no pudo participar en ese encuentro debido a que todavía no se había incorporado físicamente al equipo. Su llegada se había retrasado por problemas relacionados con la obtención del visado, aunque finalmente pudo completar los trámites y ponerse a disposición del cuerpo técnico. El propio futbolista explicó que apenas pudo ver algunos minutos del estreno liguero ante el conjunto manchego y ahora quiere familiarizarse cuanto antes con las ideas de De la Barrera. “Quiero aprender el estilo del entrenador”, señaló.

Wakaso, una ayuda antes de aterrizar

Antes de poner rumbo a Gran Canaria, Opoku tuvo además un contacto que le ayudó a conocer mejor el club. El defensa habló con Wakaso Mubarak, compatriota suyo y antiguo futbolista de Las Palmas, que estuvo en la entidad amarilla entre 2011 y 2013. Las referencias recibidas fueron positivas. Wakaso le habló de un club con “mucha ambición” y una buena organización, argumentos que terminaron reforzando la decisión del central de emprender su aventura en España. Opoku llevará el dorsal 3, que quedó libre tras la salida de Mika Mármol. Precisamente sobre el anterior dueño del número, el ghanés reconoció que no le conocía cuando fue preguntado durante su presentación.

Por su parte, el director deportivo, Luis Helguera, destacó la importancia de la incorporación y apuntó que se trata de un jugador que puede ofrecer rendimiento desde el primer momento. “Es un defensa que nos va a dar rendimiento inmediato y que ayudará a crecer a los chicos jóvenes que tenemos”, afirmó. La defensa amarilla gana así experiencia y físico con un futbolista que llega dispuesto a hacerse un sitio desde el principio. Con Las Palmas estrenando el curso con tres puntos y el objetivo del ascenso ya sobre la mesa, Opoku afronta su primera oportunidad en el fútbol español con una meta clara: “hacer historia” con el conjunto canario.