José Juan Romero, entrenador del Ceuta: "Si esto hubiera ocurrido en cualquier otra ciudad estaría solucionado, hay jugadores que no quieren ni venir"

José Juan Romero ha alzado la voz por la situación que atraviesa Ceuta. El técnico de la AD Ceuta reclama más atención y considera que el fútbol debe servir como altavoz ante una crisis que, según denuncia, está afectando a la vida diaria de los ceutíes

El entrenador de la AD Ceuta aprovechó su intervención en El Larguero de la Cadena SER para poner el foco en la situación que atraviesa la ciudad y reclamar una mayor atención ante la crisis migratoria que está afectando al día a día de los ceutíes. José Juan Romero, muy vinculado a la ciudad y uno de los rostros más reconocibles de la AD Ceuta, considera que desde fuera no se está percibiendo la dimensión de lo que está ocurriendo. Y decidió utilizar el altavoz que le proporciona el fútbol para intentar trasladar esa realidad. "Ahora mismo no hay mayor prioridad que estar en Ceuta con la gente y, sobre todo, usar el fútbol como ese altavoz mediático para que la gente se entere de lo que está pasando en Ceuta y alguien haga algo para arreglar esta situación", explicó.

El técnico también puso sobre la mesa cómo la situación está teniendo consecuencias incluso en la planificación deportiva del club. Según relató, algunos jugadores han rechazado la posibilidad de incorporarse al equipo por la percepción que tienen sobre la ciudad. "Siempre hemos contado con el prejuicio, pero estas últimas dos semanas lo ha complicado todo más. Se ha caído algún fichaje porque no ven bien la situación de la ciudad", reconoció.

Romero quiso matizar que entiende que cada futbolista pueda tomar sus propias decisiones, pero considera injusto que la imagen que se está proyectando termine perjudicando a una ciudad que, a su juicio, tiene mucho más que ofrecer. "Es lícito, pero esto no debería empañar la buena realidad de Ceuta. Que no duden en venir aquí", señaló.

"Si fuera por mí, no jugaríamos"

La situación ha llegado hasta tal punto que el entrenador ceutí considera que el fútbol debería haber pasado a un segundo plano. Romero fue especialmente contundente al ser preguntado por el próximo encuentro del conjunto caballa. "Si fuera por mí, no jugaríamos", afirmó.

Eso sí, dejó claro que se trata de una opinión personal y que nunca ha trasladado esa posibilidad a sus jugadores. La AD Ceuta ha preparado el encuentro con normalidad y viajará con la intención de competir y sumar los tres puntos. "Esta iniciativa tenía que haber salido de la propia Liga. Que se debería suspender es una opinión mía. No he trasladado a los futbolistas ni a nadie la posibilidad de suspender el partido", explicó.

El técnico considera que el contexto actual debería haber provocado una respuesta más contundente por parte del fútbol profesional. "Hemos preparado el encuentro de la misma manera que cualquier otra para intentar y traernos los puntos para Ceuta. Pero evidentemente no es la forma ni la manera que ahora corresponde", añadió.

"Hay miedo"

Romero no escondió su preocupación por el ambiente que se respira en las calles. Su relato va más allá de los problemas que pueda estar teniendo el club a la hora de incorporar jugadores. "Las calles de Ceuta no tienen nada que ver con la Ceuta maravillosa que vivimos a diario. Las playas están ocupadas. El centro también está ocupado. Hay miedo", denunció.

El entrenador explicó que la situación está afectando especialmente a los más pequeños y a las personas mayores. "Los niños están perdiendo su verano, porque no pueden salir a la calle ni ir a la playa. Las personas mayores tienen miedo de salir a comprar a la calle. Todo es un estado de nervios. Es lamentable y surrealista", aseguró. Romero también cuestionó la falta de atención que, desde su punto de vista, está recibiendo Ceuta fuera de la ciudad. "Creo que hay poca solidaridad con Ceuta", afirmó.

Y puso como ejemplo otras situaciones que sí han provocado decisiones dentro del fútbol: "Se suspende un partido porque el césped de Balaídos tenga un hongo, pero no se suspende cuando Ceuta está siendo invadida".

El Ceuta jugará pese a todo

A pesar de su postura, Romero sabe que el equipo tendrá que cumplir con su calendario. La AD Ceuta afrontará su próximo compromiso ante el FC Andorra y lo hará con la intención de competir, aunque el entrenador considera que el fútbol no debería ser ahora la principal preocupación de la ciudad. "Estoy convencido de que si no fuera Ceuta y fuera otra ciudad, el partido no se jugaría. Pero no nos queda otra que afrontarlo de la mejor manera posible", concluyó.

El técnico ha decidido así utilizar su posición para poner voz a una realidad que, según considera, necesita mucha más atención. El fútbol seguirá adelante, pero para José Juan Romero hay algo que ahora mismo está por encima del resultado: Ceuta y su gente.