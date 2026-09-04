Las Palmas amarga el estreno de Morata en un Leganés que sigue invicto

El conjunto madrileño mostró su dominio en la primera mitad en el día en el que el delantero internacional se estrenó y como titular, pero fue incapaz de perforar la meta isleña

La UD Las Palmas y el CD Leganés empataron en Gran Canaria (0-0) el día que debutaba Álvaro Morata en el equipo pepinero, como titular, y fue precisamente el gol lo que le faltó a los visitantes para poner la guinda a un partido que siempre tuvo controlado y en el que dispuso de las mejores ocasiones.

El conjunto madrileño mandó sobre todo en el primer tiempo, adueñándose del balón y buscando casi siempre balones en largo de sus centrales para superar la adelantada zaga rival, con un Morata muy activo, quien ya tuvo la primera llegada en el segundo minuto de juego, en un servicio de Lalo Aguilar, pero había arrancado en fuera de juego; después caería al menos tres veces más en posición ilegal.

Zico, en el minuto 13, avisó con un remate al larguero en un saque de esquina ensayado de Rubén Peña desde la izquierda, pero más clara aún fue la ocasión de Naím García a la media hora, tras romper en velocidad a Sandro Ramírez y plantarse ante Caro, pero remató desviado con todo a su favor.

Sin balón, y entre el murmullo y los silbidos de su propio público por la falta de ideas, Las Palmas solo se aproximó con peligro en un córner de Sandro Ramírez que precisamente Morata desvió al segundo palo, por donde apareció Miyashiro, pero su remate lo rechazó Luca Zidane con puños juntos y firmes en la única vez que se vio en apuros.

Nada más iniciarse la segunda parte, sin embargo, Lalo Aguilar evitó que Las Palmas se adelantase al desviar con la tibia un envenenado pase de Miyashiro hacia Jefté.

Ambos entrenadores hicieron un triple cambio -entre ellos Morata, sustituido por Soko- y uno de los incorporados, Álex Sancris, estuvo cerca de marcar con un tiro parabólico que no cogió portería por muy poco en el minuto 73.

Luca Zidane tuvo que arriesgar y salir a cortar balones peligrosos, y en uno de ellos se permitió incluso originar una jugada de ataque que acabó con un choque fortuito entre Ignasi Miquel y Caro. El guardameta local tapó después una llegada de Soko con una gran parada en el primer palo.

El 'Lega' se mantuvo firme en defensa hasta el final y encadenó su tercera portería imbatida, que le sirve para dormir como líder, aunque el punto en Gran Canaria le sabe a muy poco.

Ficha técnica:

Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez (Enrique Clemente, min. 60), Herzog, Bonfanti; Iñaki González, Kirian (Loiodice, min. 60); Miyashiro, Manu Fuster (Rafa Cruz, min. 60), Sandro (Iván Jaime, min. 69); y Jefté (Elías, Romero, min. 87).

Leganés: Luca Zidane; Naim, Lago Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel, Rubén Peña (Álex Sancris, min. 66); Zico (Dani Rodríguez, min. 66), Atienza; Kechta (Suleiman, min. 83); Gharbi; y Morata (Soko, min. 66).

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité de la Región de Murcia). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Iñaki González (min. 6), Álex Suárez (21) y Rafa Cruz (63), y a los visitantes Gharbi (22) y Álex Sancris (81).

Incidencias: partido de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este viernes en el Estadio de Gran Canaria ante 17.826 espectadores (55 por ciento del aforo).