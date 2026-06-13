El gesto de Haaland en el Mundial 2026 que nadie esperaba: cambia su nombre en plena competición

El delantero dnoruego se pone el apellido de su madre para rendirle homenaje junto con el dorsal 9 en pleno inicio del Mundial. Lucirá Braut Haaland

Erling Haaland ha vuelto a situarse en el centro de la atención en el Mundial 2026, aunque esta vez no por sus goles ni por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino por un detalle inesperado en su imagen: el delantero noruego ha decidido modificar el nombre que luce en su camiseta durante la competición.

El atacante, una de las grandes estrellas del torneo, aparecerá en esta edición del Mundial con una variación en su inscripción habitual, una decisión que responde a un motivo personal y que ha llamado la atención tanto de aficionados como de medios internacionales.

Un cambio inusual en una competición oficial de la FIFA

La modificación en la camiseta de Haaland no es un detalle menor, ya que afecta directamente a su identidad deportiva en una competición oficial de la FIFA. Este tipo de cambios no suele ser habitual en torneos de selecciones, donde los jugadores mantienen de forma estable el nombre con el que son identificados internacionalmente.

Sin embargo, en este caso, el delantero noruego ha optado por introducir una variación en su camiseta que rompe con la norma habitual, lo que ha provocado que su figura vuelva a generar conversación más allá de lo estrictamente deportivo.

Un gesto con motivación personal y familiar

El cambio de nombre no responde a una decisión comercial ni deportiva, sino a un gesto de carácter personal. Haaland ha querido utilizar el escaparate del Mundial para rendir homenaje a su entorno más cercano, incorporando un elemento simbólico relacionado con su familia.

En este caso ha añadido el apellido de su madre, quien fue una atleta que llegó a ser heptatleta profesional, Gry Marita Braut.

Este tipo de gestos, cada vez más frecuentes entre algunos deportistas de élite, refuerzan la dimensión personal de las estrellas del fútbol, que utilizan grandes torneos como el Mundial para transmitir mensajes más allá del ámbito puramente competitivo.

Reacción mediática y protagonismo en el torneo

La decisión del delantero noruego no ha pasado desapercibida y ha generado un notable impacto en redes sociales, donde el cambio en su camiseta ha sido ampliamente comentado. En un torneo donde cada detalle de las grandes figuras es analizado al milímetro, cualquier modificación en la imagen de una estrella mundial adquiere rápidamente gran repercusión.

Además, la atención mediática sobre Haaland se mantiene constante debido a su papel como uno de los principales referentes ofensivos de su selección, lo que amplifica aún más el alcance de cualquier novedad relacionada con él.

Un Mundial donde los detalles también marcan la narrativa

En un campeonato como el Mundial 2026, donde la competencia deportiva convive con el impacto mediático global, este tipo de gestos contribuyen a enriquecer la narrativa del torneo. Más allá de los goles y los resultados, las historias personales de los jugadores también forman parte del seguimiento diario de la competición.

El caso de Haaland se suma así a otras noticias del torneo que combinan deporte, identidad y marketing personal, reforzando su condición de una de las grandes estrellas del fútbol mundial.