Lennart Karl, estrella de Alemania en el Mundial, hace saltar las alarmas con una lesión

Lennart Karl se tuvo que retirar del último entrenamiento de los de Nagelsmann. El propio seleccionador confesó que "no pinta bien". Los alemanes jugarán este próximo sábado el último amistoso (Estados Unidos) antes del debut en el Mundial ante Curazao

Alemania es una de las selecciones que tiene el cartel colgado como de favorita para levantar el título de Campeón del Mundo el próximo 19 de julio. El combinado dirigido por Nagelsmann busca en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá su quinta estrella para igualar así a Brasil. El último Mundial de Alemania fue precisamente en Brasil 2014 por lo que 12 años después, los teutones están dispuestos a asaltar el título.

Alemania cuenta en sus filas con una de las joyas de más proyección en su país como es el centrocampista del Bayern de Múnich, Lennart Karl. El mediocentro es una de las grandes esperanzas de Alemania en el presente Mundial y en las próximas citas internacionales ya que Lennart Karl solo cuenta con 18 años. Esta esperanza de Alemania en Lennart Karl podría verse esfumada en este Mundial si se confirman los malos presagios que ha apuntado el seleccionador Nagelsmann. Lennart Karl se ha retirado lesionado en el entrenamiento de este sábado en la previa del amistoso ante Estados Unidos del próximo sábado.

Alemania se teme lo peor con la lesión de Lennart Karl

Era el propio técnico de la Selección de Alemania, Julian Nagelsmann quien alertaba este mismo jueves de la retirada del entrenamiento de Lennart Karl y de la pinta que tenía la dolencia del jugador del Bayern de Múnich: "Lennart Karl sufrió una lesión en el entrenamiento de hoy. No pinta bien", apuntó. Nagelsmann no dudó en ir un paso por delante de lo que pudiera pasar con la lesión de Lennart Karl y ya se mostró dispuesto a llamar a un suplente: "Tenemos que esperar al diagnóstico y ver se puede jugar el Mundial o tenemos que llamar a un suplente".

Lennart Karl, el gran fichaje de Alemania

Lennart Karl ha cuajado una temporada sensacional en el Bayern de Múnich con nueve goles y siete asistencias. A sus 18 años cumplidos el pasado mes de febrero, Lennart Karl ha sido capaz de sumar en todo un Bayern de Múnich la nada despreciable cifra de 38 partidos oficiales.

La gran temporada de Lennart Karl hizo que la absoluta de Alemania comandada por Nagelsmann, lo llamase para jugar el pasado mes de marzo. Lennart Karl apenas había debutado con la sub 21 con tres goles en dos partidos oficiales pero su rápido crecimiento terminó abriéndole las puertas de un Mundial que ahora podría estar en peligro.

El pasado 31 de mayo, Lennart Karl jugó un total de 73 minutos en el duelo amistoso entre Alemania y Finlandia. El joven de 18 años no se amilanó ante una cita importante a pesar de su carácter amistoso y asistió en uno de los cuatro goles que Alemania le endosó al combinado finlandés. Sobre su posible titularidad por delante de nombres como Leroy Sané, Nagelsmann confesó que se lo estaba pensando: "Veremos durante la próxima semana. Lo he pensado mucho durante los últimos meses". Además, el técnico de Alemania no dudó en elogiar lo que Lennart Karl está aportando a la selección: "Procesar todo esto es uno de los mayores desafíos a su edad. Lo está haciendo bien, creando ocasiones y abriendo espacios para los demás".