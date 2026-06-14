Leyenda de Brasil le da un palo a Raphinha y elogia a Vinicius tras el empate ante Marruecos

Romario, mítico jugador de la Canarinha y del FC Barcelona, calificó al jugador del Real Madrid como el mejor en el debut en el Mundial de los de Ancelotti. Sobre el delantero del Barcelona opinó que "rindió muy por debajo de lo que es capaz"

En la madrugada de este domingo 14 de junio se produjo el debut de una de las favoritas para ganar el Mundial 2026: Brasil. El combinado dirigido por Ancelotti, quien debutó como entrenador en un Mundial, no pudo pasar del empate a uno ante Marruecos. Brasil se puso por debajo en el marcador y una genialidad de Vinicius devolvió el empate antes de llegar al final del primer tiempo.

A pesar de que tanto Brasil como Marruecos dispusieron de ocasiones para volver a ponerse por delante, el marcador no se movió y supuso un reparto de puntos que no deja especialmente satisfecho a cuadro de Ancelotti. Sobre el debut de Brasil habló Romario, leyenda de la selección carioca y del Barcelona en declaraciones para O Globo.

Romario califica a Vinicius como el mejor de Brasil y atiza a Raphinha

Romario es una voz más que autorizada para analizar la actuación de Brasil ante Marruecos. El ex futbolista ensalzó el nivel mostrado por el autor del gol de la Canarinha, Vinicius: "Creo que todos estamos de acuerdo en que Vini Jr. fue el mejor de Brasil en el campo. No solo marcó el gol, sino que fue el que más intentó ir a por los rivales, sobre todo en la primera parte". Además, también tuvo una crítica, con tintes constructivos, sobre Raphinha: "Raphinha se quedó corto, rindió muy por debajo de lo que es capaz. Y espero mucho de él en este Mundial".

El principal problema de Brasil en opinión de Romario

Romario apeló a los problemas que tiene la Brasil de Ancelotti en los laterales y confirmó que los cariocas no tienen sustituto para el lesionado Wesley: "Ibañez prácticamente solo defiende, es un defensor central desplazado. No tiene el instinto para proyectarse. Danilo entró en el segundo tiempo, mejoró un poco, pero la verdad es que no tenemos sustituto para Wesley. En la izquierda, Douglas Santos no comprometió, pero tampoco apareció en el partido".

Romario en la previa del encuentro entre Brasil y Marruecos

Romario elogia a Marruecos en el debut ante Brasil

Se esperaba mucho de Marruecos. Los africanos fueron la gran sorpresa en la cita de 2022 en donde alcanzaron las semifinales y esta pasada madrugada no decepcionaron ante Brasil con un juego sin ningún tipo de complejo de inferioridad ante los de Ancelotti. Romario también aprovechó para felicitar al cuadro marroquí por su juego: "No se puede negar que Marruecos fue, en general, bastante superior a Brasil. Tocó bien la pelota, se plantó bien atrás y supo salir jugando y buscando espacios". Además hizo especial mención con Bouaddi: "No se puede negar que Marruecos fue, en general, bastante superior a Brasil. Tocó bien la pelota, se plantó bien atrás y supo salir jugando y buscando espacios".

Brasil debe demostrar su nivel ante la débil Haití

La selección de Brasil disputará su segundo encuentro del grupo C del Mundial 2026 el próximo 20 de junio. Los de Ancelotti se medirán a Haití y saltarán al césped sabiendo el resultado del otro duelo del grupo en la jornada 2 que enfrentará a Escocia, actual líder tras vencer al cuadro haitiano, y Marruecos. Un triunfo de los escoceses obligaría a ganar a Brasil para jugarse la primera plaza del grupo en la última de las tres jornadas.