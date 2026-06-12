Polémica por las palabras de Infantino, presidente de la FIFA, sobre Italia

El máximo dirigente de la FIFA apostó por un Mundial con 64 o 228 selecciones para que el combinado Azzurro se clasificase. Los italianos no juegan una fase final mundialista desde Brasil 2014

Italia es sin lugar a dudas una de las grandes selecciones que marcan las ausencias en este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La selección de Italia, contando este Mundial 2026, ya suma tres citas sin estar en una fase final mundialista. Sobre esta ausencia ha frivolizado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, nacido en Suiza y con la doble nacionalidad italiana.

Gianni Infantino, en unas palabras para la televisión CazéTV de Brasil, ironizó sobre la ampliación de las selecciones participantes en el Mundial de las actuales 48 a 64 o ya exagerando más, a 228. Estas palabras no han sentado nada bien en Italia y las críticas hacia Infantino no se han hecho esperar.

Infantino se ríe de la ausencia de Italia en el Mundial

Gianni Infantino habló de un Mundial histórico con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia de esta cita y planteó ampliarlo a más combinados nacionales para ver si Italia se clasifica: "Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican".

Estas declaraciones de Infantino no han sentado nada bien en Italia y consideran las palabras del presidente de la FIFA como una falta de respeto hacia un país que vive su peor crisis futbolística de los últimos años con la ausencia en los tres últimos mundiales.

Un Mundial con más de 48 selecciones en palabras de Infantino

Esta respuesta que ha levantado tanta polémica en Italia sobre la ampliación a más selecciones en el Mundial, llegó a colación después de que el dirigente de la FIFA fuese cuestionado por dicha posibilidad. Infantino de momento apuesta por las 48 aunque no descarta un mayor número en el futuro sin que esto suponga la disputa de más partidos: "El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé".

El último desastre de Italia en el Mundial

Italia, uno de los pocos países que ha ganado el Mundial en cuatro ocasiones como son las de 1934 en su propio territorio, Francia en 1938, España en 1982 y Alemania en 2006, vivió su último esperpento mundialista en la cita de 2014 en Brasil. En dicha edición, Brasil quedó eliminada a las primeras de cambio tras verse fuera en la fase de grupos. La siguiente cita en la que Italia peleará por volver a estar será la de 2030 que organizan de manera conjunta España, Marruecos y Portugal.