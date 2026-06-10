Infantino, presidente de la FIFA, anuncia una gran novedad y se moja con la polémica de Omar Abdulkadir Artan, la guerra de Irán y Donald Trump

El máximo dirigente de la FIFA habló en la rueda de prensa previa al choque inaugural entre México y Estados Unidos. Reconoció la importancia del presidente de Estados Unidos para que la cita se celebre en territorio estadounidense: "Entendió todo y me dio consejos"

Gianni Infantino inauguró este jueves, de manera oficial, el Mundial 2026. Aunque no será hasta el 11 de junio cuando el baló empiece a rodar de manera oficial, Infantino habló este jueves en una rueda de prensa que tuvo como sede el Estadio Azteca, el mismo que enfrentará a México y Sudáfrica en el encuentro inaugural.

Infantino se expuso y respondió a las preguntas de los periodistas presentes sobre algunas de las polémicas que se han vivido en los días previos al arranque del Mundial como la prohibición de entrada a Estados Unidos del árbitro Omar Abdulkadir Artan, la guerra de Irán o la inclusión de una última novedad que se verá en las previas de los partidos mundialistas.

Infantino se moja con Donald Trump, Omar Abdulkadir Artan y la guerra de Irán

El presidente de la FIFA no lanzó ni media palabra mala hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y confesó su buena relación con el dirigente estadounidense: "Tengo una excelente relación con Trump y me alegra tenerla. Lo conocí en su primer mandato y ahora seguimos. Sin su compromiso no se habría podido hacer un Mundial. Entendió todo y me dio consejos. Hemos podido cambiar ideas y hemos explicado todo".

Ademas, mandó un mensaje de agradecimiento tanto a Trump como a Sheinbaum (presidenta de México) y al máximo dirigente de Canadá, Mark Carney: "Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum, al presidente Trump y su equipo porque nos hacen sentir como en casa por vivir esta Copa del Mundo y al presidente de Canadá por abrir sus casas para celebrar este maravilloso torneo. Hemos trabajado para que salga todo perfecto, pero sabemos que algo sucederá. También nos hemos enfrentado a situaciones nada agradables".

La guerra de Irán y la apuesta de Infantino

Infantino recordó que ha hecho todo lo posible porque Irán esté en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Fui a ver al equipo de Irán a Turquía cuando se decía que no era posible, les dije que iban a ir y que iría a por ellos en autobús. Hay circunstancias en las que no podemos influir, pero están aquí. Esto es fútbol. Me da mucho gusto haber traído a Irán. Me siento orgulloso y agradecido de mi equipo a las administraciones de los tres países".

La polémica con el árbitro Omar Abdulkhadir Artan tras el 'no' de Estados Unidos

Además, sobre el colegiado somalí, Omar Abdulkadir Artan, Infantino dejó claro que en la FIFA no son los reyes del Mundo y solo son una organización deportiva: "No somos los reyes del mundo y somos una organización deportiva y en el caso del árbitro era el momento de no chillar y sí de observar lo que ha pasado. No podemos llegar a todo".

Insistió Infantino en las limitaciones de la FIFA y recordó que han logrado llevar a Irán a jugar a Estados Unidos: "No es fácil marcar el proceso y la selección. Prima la seguridad y es necesario respetar las normas y decisiones. Hay que entender qué cosas podemos hacer y qué no. Buscamos soluciones, pero no siempre se logra. Ha sido un éxito traer a Irán a jugar en Estados Unidos. Vivimos en la Tierra y no en la Luna".

La última novedad del Mundial 2026 que 'afecta' a todas las selecciones

Por último, anunció una importante novedad de cara a la previa de los partidos del Mundial y no es otra que todos los jugadores estarán sobre el césped cuando suene el himno de su país: "Banderas enormes y todo el equipo alrededor de ellas. Hemos querido cambiar y lo hemos hecho gracias a una conversación con Del Piero, que me pidió tener a todos los jugadores en el campo. Es algo positivo para que todos los jugadores se sientan dentro del partido y también los aficionados".