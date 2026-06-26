José Mourinho quiere que los futbolistas del Real Madrid en el Mundial 2026 pierdan ya

El entrenador del club blanco, que regresa con la misión de que el equipo gane títulos importantes tras dos temporadas de sequía, desea tener lo antes posible a sus jugadores durante la pretemporada. Si van avanzando rondas en la Copa del Mundo, retrasarán sus incorporaciones en verano

José Mourinho no se muerde la lengua nunca. El nuevo entrenador del Real Madrid ha aprovechado una entrevista para manifestar con total claridad que desea que los jugadores del club blanco que se encuentran jugando el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones nacionales pierdan lo antes posible. Al técnico portugués no le gusta absolutamente nada la Copa del Mundo y está totalmente centrado en tener un ciclo triunfador en el Real Madrid al cual ya dirigió entre los años 2010 y 2013.

José Mourinho ha dicho que quiere que las selecciones que tienen jugadores del Real Madrid sean eliminadas lo antes posible en el Mundial 2026. "¿Quieres la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada", en el podcast Beast Mode On.

El Real Madrid ha fijado la vuelta al trabajo el 17 de julio. Esto quiere decir que algunos de sus mejores jugadores no estarán hasta bien avanzada la pretemporada debido a que están jugando el Mundial 2026. Los futbolistas, por convenio, tienen garantizadas varias semanas de vacaciones en verano y eso tiene que ser respetado por todos y cada uno de los clubes.

Los más perjudicados son los grandes equipos, como en este caso el Real Madrid, que suele contar con muchos jugadores internacionales. Un contratiempo para José Mourinho que quiere tener a su disposición lo antes posibles a todos y cada uno de los jugadores.

Al margen de su interés, José Mourinho ha señalado que no está viendo el Mundial 2026 de momento y que se reenganchará en octavos de final. "Después de diez minutos, desconecto. No es posible un 7-1, no es posible un 5-1. Esto es el Mundial. Empezaré a verlo en los octavos".

José Mourinho, centrado en el Real Madrid

José Mourinho regresa al Real Madrid, al cual ya entrenó entre los años 2010 y 2013, con el objetivo de que el Real Madrid gane títulos, pero también con la misión de crear un buen vestuario que ha tenido problemas internos en las últimas temporadas.

El entrenador portugués ha dicho que quiere contar con los mejores futbolistas posibles. "He leído algunas cosas en las que decía que José llega aquí y va a cortar a algunos de los mejores jugadores que supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No, no, yo quiero a estos jugadores, quiero a estos jugadores, quiero a los mejores. Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener los problemas que, no sé, según leo, tuvieron en temporadas anteriores".