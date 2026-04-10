Carlos Soler, sobre la quinta plaza y la Real Sociedad: "Tenemos plantilla para pelear por la quinta plaza, quedan 8 partidos y estamos en dinámica ascendente"

El centrocampista de la Real Sociedad asegura que las opciones de que el conjunto donostiarra acabe en puestos Champions League son altas y que la plantilla confía en su potencial para lograr el objetivo tras una notable segunda vuelta

LaLiga entra en la recta final de la temporada y la lucha por Europa está que arde. La Real Sociedad ha logrado meter la cabeza, tras una notable segunda vuelta, en la puja por un puesto en competiciones europeas, hasta tal punto que aspiran a poder jugar la Champions League la próxima temporada. Todo dependerá si LaLiga se hace con la quinta plaza que otorga la UEFA por coeficiente, una quinta plaza que mantiene el Real Betis pero que Carlos Soler, futbolista de la Real Sociedad, amenaza con arrebatar al asegura que el cuadro vasco tiene "plantilla para pelear por la quinta plaza".

Carlos Soler confía en la Real Sociedad para alcanzar la quinta plaza

El centrocampista de la Real Sociedad, que brilla a las órdenes de Matarazzo, no duda acerca de la capacidad del conjunto donostiarra para alcanzar la quinta plaza, que podría traducirse a una meritoria clasificación a la Champions League. "Dentro del vestuario se hablan muchas cosas, pero, desde mi punto de vista, tenemos plantilla para pelear por la quinta plaza. Lo digo ahora y lo decía cuando estábamos más abajo en la tabla. Sabía que íbamos a mejorar. Quedan ocho partidos y estamos en una dinámica ascendente. Además, otros equipos te respetan, lo notas en compañeros de la selección. Eso es buena señal", subraya en Noticias de Gipuzkoa Carlos Soler que subraya que la Champions League es otro nivel. "Sí, solo con el himno ya se nota. Pero en otras competiciones también podríamos competir. La Real ya hizo un gran papel en la Champions contra el PSG", destaca el mediocentro de la Real Sociedad.

Pellegrino Matarazzo, la clave de la resurrección de la Real Sociedad

El conjunto donostiarra está a 4 puntos de la ansiada quinta plaza, luchando contra el Celta de Vigo y el Real Betis, equipo que, actualmente, mantiene dicho puesto en la tabla clasificatoria de LaLiga. El responsable del resurgir del equipo es Pellergino Matarazzo, que desde que llegó al equipo ha cambiado radicalmente la dinámica de la Real Sociedad. "No entiendes la primera parte de la temporada con las herramientas que teníamos, que son prácticamente las mismas de ahora, y el cambio que hemos dado. Son dinámicas, momentos, un click. Coincidió con la llegada del nuevo entrenador, que nos ha dado confianza y nos ha hecho ver que lo que hacemos puede ser muy bueno. Desde el principio dijo que quería acercarse a Europa y luchar por un título. Hemos llegado a la final de Copa y estamos a 90 minutos de conseguirlo y clasificarnos para Europa", subraya Carlos Soler.