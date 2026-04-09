Quique Sánchez Flores, crítico con sus jugadores: "Tenemos dificultades en defensa"

El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha dejado una reflexión contundente antes del duelo ante la Real Sociedad en LaLiga. El entrenador ha querido señalar uno de los grandes problemas de su equipo en este tramo final de temporada

El Alavés encara un partido clave en LaLiga ante la Real Sociedad. El equipo babazorro viaja hasta Anoeta para un derbi vasco que llega con el aliciente de la jornada retro ideada por la competición.

En la rueda de prensa previa, Quique Sánchez Flores habló con contundencia sobre las limitaciones del Alavés, que viaja a Donosti con la necesidad de corregir errores que están penalizando más de la cuenta.

Un problema claro: la defensa

Sánchez Flores no escondió la realidad que vive su equipo y fue directo al señalar uno de los puntos débiles más evidentes del equipo babazorro: “Tenemos dificultades en defensa, sobre todo en las basculaciones”.

El entrenador explicó que sus jugadores aún no interpretan bien ciertos mecanismos clave, especialmente cuando un jugador salta a la presión y deja espacios a su espalda. En esas situaciones, el resto del bloque no siempre logra reajustarse con rapidez, generando desorden y facilitando las llegadas rivales.

No se trata solo de actitud, sino de ejecución. El propio técnico insistió en que el problema aparece en momentos muy concretos del juego, donde falta coordinación colectiva.

Errores que se repiten y preocupan

Uno de los aspectos que más inquieta al entrenador es cómo arranca el equipo los partidos. Los fallos en los primeros minutos se están repitiendo con frecuencia, algo que, en su opinión, no responde a falta de concentración.

“Son errores muy evidentes. No es que el equipo no esté atento, es un problema de ejecución”, explicó, dejando claro que el margen de mejora pasa por tomar mejores decisiones desde el inicio.

Además, el técnico también puso el foco en las segundas jugadas y el balón parado, dos escenarios donde el equipo pierde orden con facilidad.

La evolución ofensiva, el lado positivo

No todo son malas noticias. Quique destacó que el Alavés ha mejorado en su capacidad para competir la posesión ante rivales de nivel, situándose en cifras equilibradas incluso ante equipos superiores.

“El equipo está encontrando cosas positivas con balón, pero necesitamos ser menos vulnerables sin él”, resumió.

Un rival exigente en el peor momento

El escenario no invita al optimismo inmediato. Enfrente estará una Real Sociedad que, según el propio técnico, llega en un gran momento competitivo.

Quique definió al conjunto donostiarra como un equipo “completo”, capaz de combinar intensidad, juego asociativo y presencia en el área.

“Es un equipo que lo hace todo bien: corre, juega, centra y compite con mucha intensidad”, advirtió sobre su próximo rival.

Mensaje de confianza en el grupo

A pesar de la autocrítica, el entrenador quiso transmitir calma. Destacó el compromiso de sus jugadores y su ética de trabajo, asegurando que el grupo le genera confianza. “Son futbolistas entregados, trabajadores y con una actitud excelente. Esa es la base para mejorar”, afirmó.

Tras el empate ante Osasuna, el choque ante la Real Sociedad llega en un momento delicado, donde los puestos de descenso aún se sitúan a tan solo 3 puntos. El Alavés necesita corregir sus problemas defensivos si no quiere ver peligrar su permanencia en Primera división.