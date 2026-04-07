Los datos que demuestran las intenciones de Quique Sánchez Flores con Mariano Díaz en el Alavés

El delantero de 32 años ha jugado siete minutos con el técnico madrileño al frente del banquillo babazorro, lo que refleja el poco protagonismo que está teniendo en la recta final de temporada, algo que ya ocurrió con Coudet

El protagonismo de Mariano Díaz en el Alavés no ha cambiado con la llegada de Quique Sánchez Flores. El delantero de 32 años fue estuvo apartado durante los últimos meses de Coudet en el banquillo babazorro, algo que no ha mejorado con el nuevo entrenador. De hecho, tan solo ha disputado siete minutos con el madrileño en Vitoria.

Además, Mariano Díaz disputó esos minutos contra el Valencia, por lo que se quedó sin jugar frente al Villarreal, Celta de Vigo y Osasuna. El estado de forma de Lucas Boyé y Toni Martínez, por otro lado, le están dejando sin un protagonismo que podría tener consecuencias en el mercado de fichajes de verano.

Las palabras de Quique Sánchez Flores sobre Mariano en su presentación con el Alavés

Por su parte, Quique Sánchez Flores, que fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Alavés el pasado cuatro de marzo, explicó sus intenciones con Mariano Díaz: "Le conozco de hace dos temporadas en Sevilla. Voy a hablar con él. Me gustaría contar con todos los jugadores y mi objetivo es que todos alcancen su mejor rendimiento".

En este sentido, Quique Sánchez Flores apuntó que "no va a haber excepciones y todos van a ser exigidos. Tenemos una plantilla muy entrenable, muy profesional y eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Estamos en un terreno excelente para explorar". Sin embargo, los datos demuestran que todo ha cambiado en algo más de un mes, ya que los minutos de Mariano Díaz son realmente escasos a estas alturas.

El futuro de Mariano, una incógnita que puede ser resuelta este verano

Mariano Díaz firmó un contrato hasta 2027 con el Alavés. Sin embargo, la gran falta de minutos en su primera temporada en el equipo babazorro le podría hacer cambiar de aires. El movimiento se podría llevar a cabo si el ex del Sevilla recibe una oferta en el próximo mercado de fichajes, cuando tendrá lugar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, Mariano Díaz ha disputado 12 partidos esta campaña, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, logrando dos goles. Sin embargo, tras tres partidos seguidos sin tener minutos, parece complicado que Quique Sánchez Flores le pueda dar la oportunidad en alguna de las ocho jornadas del campeonato doméstico que restan para finalizar la temporada.

Los ocho partidos que pueden marcar la continuidad de Mariano en el Alavés

El Alavés afronta los últimos ocho partidos de LaLiga EA Sports con el objetivo de lograr la permanencia en Primera División. De momento, el conjunto de Quique Sánchez Flores se sitúa en la decimoquinta posición de la tabla con 32 puntos, a tres del Elche, en puestos de descenso. Sin embargo, el objetivo pasa por conseguir los máximos puntos posibles en los encuentros que restan.

De esta manera, el Alavés tendrá que visitar Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad, el Bernabéu y verse las caras con el Real Madrid y recibir al Mallorca en Mendizorroza. Por último, el equipo babazorro afrontará el último mes con los partidos frente al Athletic Club, Elche, Barcelona, Oviedo, Rayo Vallecano.