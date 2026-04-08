Ángel Pérez, sobre la llegada de Quique Sánchez Flores: "Ha llegado con unas ideas y las está trasladando a la perfección"

El delantero del Alavés ha hablado del partido contra la Real Sociedad de este sábado, la llegada de Quique Sánchez Flores al equipo babazorro y sus primeros meses en Vitoria, entre otros temas

Ángel Pérez está siendo uno de los jugadores más destacados del Alavés en esta segunda vuelta de LaLiga. El delantero de 23 años llegó en el pasado mercado de fichajes al equipo babazorro y desde entonces se ha hecho con un hueco en el once titular, tanto de Coudet como ahora con Quique Sánchez Flores.

De esta manera, Ángel Pérez ha hablado en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar sus primeros meses en Vitoria, el encuentro contra la Real Sociedad de este sábado, así como las diferencias entre Primera y Segunda División

Ángel Pérez valora a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo

Por un lado, Ángel Pérez valoró el choque de este sábado ante la Real Sociedad en Anoeta: "Todos los partidos son importantes, pero en este tipo de partidos siempre hay una motivación extra. La Real Sociedad sabemos que es muy fuerte en casa. No sé dónde tendrá puesta la cabeza, pero sí sé dónde la tenemos nosotros puesta. No será nada fácil, pero queremos lograr los tres puntos".

Además, Ángel Pérez habló sobre la llegada de Quique Sánchez Flores: "El equipo está mejorando. Estamos consiguiendo sumar puntos consecutivamente. Eso es muy importante para esta categoría y para seguir estando donde queremos estar. Quique ha llegado con unas ideas y las está trasladando a la perfección al equipo. Se está viendo en el campo".

Ángel Pérez y sus primeros meses en el Alavés

Por otro lado, Ángel Pérez comentó sus sensaciones en sus primeros meses en el Alavés: "Poco más puedo pedir. Puedo decir que aún no estoy asentado del todo. Tengo mucho más que dar al equipo y a la afición. Estoy mejorando día a día en el campo para poder trasladarlo".

Sobre las diferencias entre Primera y Segunda División, Ángel Pérez apuntó que "se nota en el cambio físico, el nivel de juego, el balón está constantemente rodando. Es muy físico todo". El delantero del Alavés también reconoció sus preferencias por la posición de carrilero: "Es donde mejor puede mostrar mis virtudes porque al ir hacia delante tengo la seguridad de que tengo un compañero atrás y en ataque ser un poco más libre".

Ángel Pérez, sobre el "sueño" que está viviendo en el Alavés

El futbolista del Alavés siguió explicando, sobre la forma del juego del equipo de Quique Sánchez Flores y los centros laterales que "es lo que estamos intentando hacer. Cargar el área con centros porque tenemos dos de los mejores rematadores de la categoría y hay que aprovecharlo".

Ángel Pérez valoró la confianza y la resiliencia que tiene el Alavés: "Es una de las mejores cosas que tiene el equipo. Sabe rehacerse ante golpes duros. En Vigo se vio y el otro día saber reaccionar después de un golpe duro como el penalti a Osasuna nos hace ser mejores". Para acabar, el ex del Huesca apuntó que no se "podía imaginar que estuviera aquí hoy. Todo esto me lo estoy tomando como un sueño. Trabajando día a día estoy disfrutando de esto al máximo".