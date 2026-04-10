Sucic, sobre el papel de la Real Sociedad en su futuro: "Tengo tres años más de contrato, estoy muy feliz en la Real y quiero seguir aquí"

El centrocampista de la Real Sociedad declara su confianza en el nuevo proyecto de la Real Sociedad y asegura que su futuro está en San Sebastián

La Real Sociedad vive un buen momento de forma y prueba de ello es el estado anímico de los futbolistas del conjunto donostiarra. Matarazzo ha dado vida a una plantilla apática y ha generado ilusión dentro de un vestuario que cree en el nuevo proyecto. Sucic, sin ir más lejos, ha sido uno de los grandes beneficiados con la llegada del estadounidense y devuelve el cariño y la confianza a la Real Sociedad, argumentando, a la hora de hablar su futuro, que está muy feliz en el conjunto donostiarra, con el que le quedan 3 años de contrato.

Sucic quiere quedarse en la Real Sociedad

El croata de la Real Sociedad ya se ha reconciliado con la afición y con el club vasco tras unas declaraciones que se malinterpretaron y por las que el centrocampista pidió disculpas en varias ocasiones, al referirse a la Real Sociedad como un club trampolín para dar el salto a uno grande. "Mi inglés no es perfecto y dije algo que se entendió mal, pero yo nunca dije lo que se escribió. No quise decir eso. Ya lo aclaré en la última entrevista. No tengo más que decir", comentaba a Mundo Deportivo Sucic. Ahora, con todo eso olvidado, el mediocentro recupera la sonrisa en la Real Sociedad de la mano de Matarazzo y pospone su futuro para disfrutar del nuevo proyecto 'txuri-urdin', del que confía plenamente. "Es difícil saberlo. En el fútbol nunca sabes. Tengo tres años más de contrato. Estoy muy feliz en la Real y quiero seguir aquí. Tenemos muy buen equipo y podemos hacer grandes cosas", subraya Sucic que no esconde que recibió ofertas en invierno para cambiar de aires. "Nunca pensé en irme de la Real Sociedad. Cuando vine supe que estaba en el sitio correcto. Algunos clubes llamaron a mi agente pero yo ni lo escuché. Sabía que tendría mi oportunidad. Con Matarazzo la tuve", recalca.

La competencia en el centro del campo de la Real Sociedad motiva a Suicic

Ahora, el siguiente paso de Sucic en la Real Sociedad es hacerse con la titularidad, un desafío muy complejo debido a la alta competencia en el centro del campo. Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler y Brais Méndez, junto al croata, opositan por convertirse en fijos para el estadounidense, que hasta la fecha ha llevado de forma sobresaliente las rotaciones en la medular. "Brais y yo somos muy buenos amigos. Solo puede jugar uno. Todos queremos jugar siempre, pero no es posible. Jugamos en la misma posición y el nivel es alto. Siempre decide el entrenador y los dos estamos preparados. Estamos contentos con ello", sentencia.