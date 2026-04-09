Sin prisas con Gorrotxategi en la Real Sociedad

La Real Sociedad se cubre con Gorrotxategi de cara a la final de la Copa del Rey y apuesta por no forzar al futbolista en LaLiga

La Real Sociedad encara la jornada 31 de LaLiga con la mente dividida. La gran racha de resultados positivos desde que llegó Matarazzo al banquillo de Anoeta han colocado al equipo vasco en la lucha por Europa, estando tan solo a 4 puntos del Real Betis. El objetivo europeo vuelve a coger fuerza en San Sebastián, que se prepara para la final de la Copa del Rey en Sevilla. Por ello, Matarazzo apunta a gestionar cargas y esfuerzo para no descentrarse de LaLiga y, aún así, llegar descansados y con las pilas recargadas a la final del próximo 18 de abril. En este contexto, la figura de Gorrotxategi juega un papel fundamental ya que desde el club optan por no tener prisas con el futbolista, no forzarlo y reservarlo para la final de la Copa del Rey.

La Real Sociedad espera a Gorrotxategi para la final de la Copa del Rey

Según ha publicado el Diario Vasco, la Real Sociedad no quiere correr riesgos con Gorrotxategi de cara a la final de la Copa del Rey, por lo que el centrocampista vasco apunta a descansar en esta jornada 31 ante el Alavés. El futbolista donostiarra sigue acarreando una pequeña molestia de su lesión y no se ha ejercitado junto al resto del equipo en lo que va de semana. Desde el banquillo de la Real Sociedad entienden que forzar la maquinaria con Gorrotxategi es correr un riesgo de recaída innecesario y más cuando hay opciones de sobra para sustituirlo sobre el terreno de juego. Su juego es clave para Matarazzo que entiende al futbolista como una pieza fundamental para hacerle daño al Atlético de Madrid de Simeone. El duelo frente al Alavés es el último que jugará el cuadro de San Sebastián antes de la final de la Copa del Rey.

La enfermería de la Real Sociedad se sigue vaciando de cara a la final de la Copa del Rey

Mientras tanto, el resto del equipo sigue ejercitándose a nueve días de la deseada final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. La enfermería blanquiazul, poco a poco, se sigue vaciando, justo a tiempo para la fecha marcada en rojo en el calendario 'txuri-urdin'. Los últimos en incorporarse a la disciplina de Pellergino Matarazzo han sido Barrenetxea y Caleta-Car, a la espera de tomar una decisión con Zubeldia, cuyo camino podría estar muy ligado al de Gorrotxategi de cara a la final de La Cartuja.